«А карточка ваша где?»: соцсети пошутили о минских злоключениях солиста Depeche Mode Лидер известной британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан попал в клинику Минска с кишечным заболеванием, из-за чего выступление коллектива пришлось отменить. Артиста вскоре выписали, но в интернете появилось множество шуток по этому поводу, подборку которых сделал TUT.BY. 18 июля 2017 TUT.BY

Литовская писательница: после правды о холокосте я потеряла друзей После того как писательница и журналист Рута Ванагайте выпустила в Литве книгу «Наши» об участии литовцев в массовых убийствах евреев, власти объявили исследование проектом Путина и угрозой национальной безопасности. Как рассказала Ванагайте в интервью порталу TUT.BY, помимо этого писательница потеряла половину друзей, а в интернете звучали угрозы убить журналистку. 4 марта 2017 TUT.BY

Лукашенко: Мы грудью закрываем границу от украинского оружия Алексанр Лукашенко заявил, что ситуация на Украине принесла много проблем Белоруссии. Как пишет портал tut.by, по словам белорусского президента, в последнее время участились случаи контрабанды через границу оружия и взрывчатки. 17 ноября 2016 TUT.BY

МИД РФ: Загадочный аноним отметит квартирой подвиг белоруса в Рио Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Facebook о том, что белорусу Андрею Фомочкину, пронесшему на открытии Паралимпиады в Рио российский флаг, некто решил подарить квартиру. Захарова подтвердила подлинность намерений «загадочного графа Монте-Кристо» и пообещала рассказать о реакции «нашего белорусского героя», передает tut.by. 3 октября 2016 TUT.BY

TUT.BY: За «прогресс демократии» Канада наградила Минск снятием санкций Вслед за США и Евросоюзом Канада также приняла решение снять санкции с Белоруссии, отметив «недавние позитивные события» в этой стране, пишет tut.by. В частности, МИД Канады подчеркнул важность освобождения политзаключенных и проведения демократических выборов, не сопряженных «с насилием и запугиванием», как это было раньше. 8 мая 2016 TUT.BY

TUT.BY: Путин и Лукашенко скандалить не стали, но и договориться не смогли К запланированной встрече лидеров Белоруссии и России отношения между двумя странами накалились настолько, что эксперты ожидали скандала, пишет обозреватель tut.by. Однако Лукашенко и Путин громких заявлений делать не стали, хотя, как показывают их заявления, и до прогресса в переговорах им еще далеко. 18 декабря 2015 TUT.BY