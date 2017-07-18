TUT.BY
«А карточка ваша где?»: соцсети пошутили о минских злоключениях солиста Depeche Mode
Лидер известной британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан попал в клинику Минска с кишечным заболеванием, из-за чего выступление коллектива пришлось отменить. Артиста вскоре выписали, но в интернете появилось множество шуток по этому поводу, подборку которых сделал TUT.BY.
Литовская писательница: после правды о холокосте я потеряла друзей
После того как писательница и журналист Рута Ванагайте выпустила в Литве книгу «Наши» об участии литовцев в массовых убийствах евреев, власти объявили исследование проектом Путина и угрозой национальной безопасности. Как рассказала Ванагайте в интервью порталу TUT.BY, помимо этого писательница потеряла половину друзей, а в интернете звучали угрозы убить журналистку.
Лукашенко: Мы грудью закрываем границу от украинского оружия
Алексанр Лукашенко заявил, что ситуация на Украине принесла много проблем Белоруссии. Как пишет портал tut.by, по словам белорусского президента, в последнее время участились случаи контрабанды через границу оружия и взрывчатки.
МИД РФ: Загадочный аноним отметит квартирой подвиг белоруса в Рио
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Facebook о том, что белорусу Андрею Фомочкину, пронесшему на открытии Паралимпиады в Рио российский флаг, некто решил подарить квартиру. Захарова подтвердила подлинность намерений «загадочного графа Монте-Кристо» и пообещала рассказать о реакции «нашего белорусского героя», передает tut.by.
TUT.BY: За «прогресс демократии» Канада наградила Минск снятием санкций
Вслед за США и Евросоюзом Канада также приняла решение снять санкции с Белоруссии, отметив «недавние позитивные события» в этой стране, пишет tut.by. В частности, МИД Канады подчеркнул важность освобождения политзаключенных и проведения демократических выборов, не сопряженных «с насилием и запугиванием», как это было раньше.
TUT.BY: Путин и Лукашенко скандалить не стали, но и договориться не смогли
К запланированной встрече лидеров Белоруссии и России отношения между двумя странами накалились настолько, что эксперты ожидали скандала, пишет обозреватель tut.by. Однако Лукашенко и Путин громких заявлений делать не стали, хотя, как показывают их заявления, и до прогресса в переговорах им еще далеко.
ЕС обещает Лукашенко временно снять санкции «за хорошее поведение»
Евросоюз может уже с понедельника вычеркнуть из «черного списка» белорусских бизнесменов и политиков, включая самого Александра Лукашенко, если он будет правильно вести себя на выборах, сообщает tut.by. Планируется, что ограничения в отношении компаний и физических лиц будут сняты на 4 месяца, если Минск воздержится от нарушения прав человека, говорится в статье.