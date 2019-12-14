TUT.BY: надежды на Москву нет — для погашения госдолга Минск обратился к Пекину

03:00 Тысячи людей вышли на митинг против сокращения врачей в Стокгольме В Стокгольме тысячи людей вышли на акцию протеста против сокращения расходов на здравоохранение, которое приведёт к увольнению врачей в больницах столицы Швеции.

03:00 Фехтовальщик Якименко высказался о возможном переходе спортсменов в другие страны из-за санкций WADA Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение о возможной смене гражданства некоторыми спортсменами из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Якименко заявил, что не осуждает спортсменов, которые решат не выступать под нейтральным флагом Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение о возможном отказе некоторых спортсменов от выступлений на Играх под нейтральным флагом.

03:00 Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.

03:00 Пушков оценил заявление Киева о возможности введения миротворцев ООН в Донбасс Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона не исключает возможности введения миротворцев ООН в Донбасс.

03:00 Матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия пройдёт на хоккейной площадке канадских размеров Матч между сборными России и Финляндии в рамках второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — пройдёт на площадке канадских размеров.

03:00 Тарасова прокомментировала решение Коляды не выступать на ЧР Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Михаила Коляды не принимать участия в чемпионате России в Красноярске.

03:00 В МЧС заявили об увеличении площади пожара на складе в Башкирии В МЧС России заявили, что площадь пожара на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии увеличилась более чем вдвое.

03:00 Якименко убеждён, что чистые российские спортсмены должны выступать под своим флагом Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко считает, что не замешанные в допинг-скандалах спортсмены не должны быть лишены права выступать под национальным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Фехтовальщик Якименко: я ожидал проблем ещё с ОИ-2016 Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко заявил, что новые санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не стали для него сюрпризом, поскольку он ожидал подобного ещё с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

03:00 Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира» Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».

03:00 Тарасова заявила, что не видит перспектив у Столбовой и Новосёлова после снятия с ЧР Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Ксении Столбовой и Андрея Новосёлова, выступающих в соревнованиях спортивных пар, не принимать участие в чемпионате России в Красноярске.

03:00 В Башкирии произошёл пожар на складе В МЧС сообщили о возгорании на складе с сыпучими продуктами в Иглинском районе Башкирии.

03:00 Тренер сборной Чехии по хоккею прокомментировал санкции WADA в отношении России Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Один человек погиб в ДТП с участием микроавтобуса на Украине Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ровенской области Украины.

03:00 Костенюк выиграла этап Гран-при FIDE в Монако Россиянка Александра Костенюк заняла первое место на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Монако.

03:00 Хет-трик и две передачи Коутиньо помогли «Баварии» разгромить «Вердер» в Бундеслиге Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над бременским «Вердером» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

03:00 В Москве семью проверят из-за отравления ребёнка наркотиками В Москве органы социальной защиты проводят проверку в семье, в которой у ребёнка в крови обнаружили наркотические вещества. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

03:00 «Лестер» потерял очки в матче АПЛ с «Норвичем» «Лестер Сити» сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.

03:00 «Барселона» не сумела обыграть «Сосьедад» в матче Примеры Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 17-го тура испанской Примеры.

03:00 В больницу Новочеркасска назначили нового главврача В пресс-службе администрации Ростовской области сообщили, что в больницу Новочеркасска, которая приостановила приём пациентов из-за увольнения врачей стационара, был назначен новый главный врач.

03:00 Определилась первая пара полуфиналистов клубного ЧМ по футболу Аравийский «Аль-Хиляль» пробился в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре.

03:00 В ПЦУ призвали Филарета к «примирению» Архиерейский собор неканонической Православной церкви Украины призвал главу непризнанного Киевского патриархата Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».

03:00 Медведев обыграл Фоньини и стал победителем турнира в Саудовской Аравии Россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в финале выставочного теннисного турнира в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

03:00 В ДНР обвинили ВСУ в обстреле окраины Горловки В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли западную окраину Горловки.

03:00 Третьяк считает, что сборной России по хоккею надо поработать над ошибками Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после победы национальной команды над сборной Чехии на Кубке Первого канала заявил, что российским хоккеистам нужно поработать над своими ошибками.

03:00 Умер советский олимпийский чемпион Юрий Беляев Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.

03:00 Мишин сожалеет, что Коляда пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что Михаил Коляда не выступит на чемпионате России из-за проблем со здоровьем.

03:00 В Раде заявили, что дело об убийстве журналиста Шеремета политизируют Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил, что расследование уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве политизируется. Об этом сообщает пресс-служба партии «Голос».

03:00 Полиция возбудила дело из-за ЧП с обстрелом машины рэперов в Липецке Полиция возбудила уголовное дело против 27-летнего мужчины, выстрелы которого, как предполагается, услышали ехавшие на машине с концерта в Липецке рэперы HammAli & Navai.

03:00 Лыжник Ретивых занял пятое место в спринте на этапе КМ в Давосе Россиянин Глеб Ретивых занял пятое место в спринтерской гонке на 1,5 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

03:00 Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.

03:00 Непряева стала пятой в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе Россиянка Наталья Непряева заняла пятое место в спринтерской гонке на 1,5 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

03:00 В Госдуме прокомментировали ситуацию с подарившим вазелин депутатом Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал решение депутата Вадима Булавинова подарить баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы.

03:00 Кудашов остался недоволен игрой сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

03:00 Логинов: бороться можно было только за серебро, потому что Бё не промахивался Россиянин Александр Логинов прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что испытания на космодроме Сохэ нужны для сдерживания ядерной угрозы США.

03:00 Фигуристы Столбова и Новосёлов не выступят на чемпионате России Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не примут участия в чемпионате России в Красноярске.

03:00 СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в севастопольской больнице Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребёнка в севастопольской больнице.

03:00 Глава СБР: Бабиков сам отказался быть резервистом сборной на этапе КМ в Хохфильцене Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Антон Бабиков отказался стать резервистом в составе национальной команды на этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 Атомный ледокол «Арктика» завершил ходовые испытания Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 выполнил первый этап ходовых испытаний в Финском заливе и вернулся к достроечной стенке Балтийского завода. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба предприятия.

03:00 Драчёв назвал политическим запрет российским спортсменам выступать под своим флагом Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA), в частности о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

03:00 Фигурист Коляда пропустит чемпионат России Михаил Коляда не примет участие в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

03:00 В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал рост цен на газ для населения «расплатой за некомпетентность».

03:00 Сборная России победила Чехию по буллитам на Кубке Первого канала Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

03:00 Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.