TUT.BY: надежды на Москву нет — для погашения госдолга Минск обратился к Пекину

Белоруссия возьмёт у Банка развития Китая займ на сумму в $500 млн, сообщает TUT.BY. Минск пошёл на такой шаг, потому что потерял надежду привлечь кредит правительства России. К тому же страна не получила седьмой транш от Евразийского фонда стабилизации и развития. Деньги нужны Минску для погашения госдолга и поддержания золотовалютных резервов, отмечает издание.
Белоруссия возьмёт у Китая в кредит $500 млн, сообщает TUT.BY. Президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, одобрив тем самым проект «Соглашения о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней между Белоруссией и Шанхайским филиалом Банка развития Китая».
В документе говорится, что заём привлечён до конца 2019 года и рассчитан на пять лет, отмечает издание. Минск взял деньги «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Белоруссией и Китаем».
Информация о том, что Минфин Белоруссии работает над привлечением займа, стала известна ещё летом этого года. Минск стал вести интенсивные переговоры с китайского стороной из-за того что потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму в $600 млн. К тому же Белоруссия не получила седьмой транш от Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн, что только усугубило ситуацию, отмечает TUT.BY.
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