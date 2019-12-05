FP: Белоруссия способна стать мостом между Россией и НАТО

Несмотря на внутриполитические трудности, Белоруссия имеет возможность стать ключом к решению проблем между Россией и НАТО в вопросах безопасности Восточной Европы, пишет FP. Как отмечает издание, Минск неоднократно доказывал своё желание не допустить войны в регионе и готовность принять для этого необходимые меры.

Эммануэль Макрон, заявивший в прошлом месяце о «смерти мозга» НАТО, был не первым западным лидером, публично высказавшимся о проблемах альянса, однако его сомнение в обязательствах организации по части коллективной обороны послужило признаком серьёзных неприятностей, отмечает Foreign Policy. И хотя многие западные лидеры поспешили отмахнуться от речей французского президента, развернувшаяся дискуссия только подчеркнула, что «НАТО переживает, возможно, сильнейший кризис со времён своего возникновения».

На взгляд некоторых западных обозревателей, внутренние неурядицы альянса стали «опасным подарком» для России — неудивительно, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала речь Макрона «золотыми словами». Однако, как отмечает издание, и западное осуждение, и российская удовлетворённость заявлениями французского лидера не учитывают, что грядущие события могут быть гораздо более тревожными.

Как поясняет журнал, в последние несколько лет Россия и НАТО оказались в «ловушке безопасности», когда ни одна из сторон не верит в намерения другой и пытается наращивать военную мощь для сдерживания противника. «Хотя обе стороны считают свои действия оборонительными, их противник видит в них чистую агрессию — и цикл опасным образом повторяется», — констатирует автор статьи.

Эпицентром развернувшейся «дилеммы безопасности» по простым географическим причинам стали страны Восточной Европы, пролегающие на границе России и НАТО. И публичные сомнения Макрона в обязательствах альянса в области коллективной обороны только усугубят чувство незащищённости на «восточном фланге» НАТО, уверяет FP. Страны Восточной Европы могут прийти к заключению, что их единственный выбор — самим заботиться о собственной безопасности и обратиться к Вашингтону напрямую, минуя НАТО. Польша, к примеру, обеспечила постоянное присутствие на своей территории американского контингента, благодаря строительству Форта Трамп, и другие страны, похоже, готовы последовать её примеру.

К середине 2018 года США и НАТО уже разместили 4,5 тыс. солдат в странах Балтии и Польше и несколько тысяч вооружённых военнослужащих в Восточной Европе для противостояния российской агрессии. Однако Россия, разумеется, также увидит в этом наращивании военной мощи акт агрессии, предупреждает журнал.

Последствия происходящего в краткосрочной и среднесрочной перспективе предсказать нетрудно, полагает автор. Они будут включать в себя рост напряжённости внутри НАТО и неизбежные ответные действия России, которые в свою очередь, повлекут за собой дальнейшее наращивание присутствия западных сил на местности. В результате, ни одна из стран не будет чувствовать себя более защищённой, прогнозирует издание. Ещё одна причина для беспокойства — опасение, что обязательства со стороны НАТО будут способствовать более агрессивному поведению членов организации. «В более долгосрочной перспективе дилемма безопасности может подвергнуть риску не только регион, но и всё евро-атлантическое пространство», — предупреждает автор.

Для разрешения дилеммы Восточной Европы странам Запада и России потребуется заключить масштабное соглашение, касающееся множества вопросов, включая санкции, контроль над вооружениями и Украины, которые сегодня выглядят нерешаемыми. Более реалистичным, с точки зрения FP, решением будет работа над большей предсказуемостью тонких вопросов безопасности Восточной Европы. И ключом к решению этой проблемы журналу видится Белоруссия.

Долгое время Запад пренебрежительно относился к Белоруссии как к последней диктатуре Европы, чахнущей на геополитическом заднем дворе России. Однако несмотря на внутриполитические трудности, внешняя политика и политика безопасности этой страны демонстрируют её большой потенциал в деле стабилизации ситуации в Восточной Европе, отмечает журнал. Белоруссия, к примеру, заняла нейтральную позицию накануне «вторжения»* России в Крым 2014 году и начала конфликта в Донбассе и стала местом проведения мирных переговоров и заключения Минских соглашений 2014-го и 2015 года.

Разумеется, Белоруссия остаётся союзником России и в случае военного конфликта займёт сторону Москвы, однако она готова «сделать всё возможное для предотвращения начала такой войны», полагает издание. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог, развяжут ещё войну, как в Украине», — заявил Лукашенко летом 2018 года.

Желание предотвратить войну послужило причиной отказа Белоруссии от размещения на своей территории российской военной базы, имеющей важное значение для Москвы в качестве ответа на растущее присутствие НАТО к западу от России. Кроме того, Минск проделал большую работу по улучшению отношений как с США, так и с Европейским союзом, и выразил готовность к прямому диалогу с НАТО, пишет журнал.

Что важнее всего, Белоруссия разработала уникальную систему военных соглашений с соседними государствами — Латвией, Литвой и Польшей — в интересах региональной безопасности. Страна также заключила соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. Как отмечает издание, после 2014 года подобные договорённости уже доказали свою практическую значимость.

Как отмечает автор статьи, эти документы помогут и Белоруссии служить географическим буфером между Россией и НАТО, предостерегающим обе стороны от ошибок. «Белоруссия не решит глубинных проблем между Россией и НАТО и не облегчит растущих разногласий внутри самого Североатлантического альянса. Однако она может помочь держать под контролем дилемму безопасности, а учитывая сегодняшнюю обстановку, всё, что предотвращает рост напряжённости, будет кстати», — заключает FP.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).