Le Figaro: воспоминания о сражении при Березине подпитывают белорусские мечты о независимости

В Белоруссии, где в минувшие выходные прошла масштабная реконструкция сражения при Березине отношение к фигуре Наполеона не столь однозначное, как в России, пишет Le Figaro. Как напоминает издание, в войне 1812 года белорусы сражались в обоих лагерях, и многим в этой стране французский император видится воплощением идеи о независимости от России.

В минувшие выходные на реке Березина в Белоруссии прошла масштабная реконструкция сражения русской армии с Наполеоном 26—27 ноября 1812 года, передаёт Le Figaro.

Реконструкция началась с прыжка в ледяную воду 20 водолазов в честь подвига понтонёров французского генерала Эбле, которые ценой своей жизни позволили отступающей наполеоновской армии чудом избежать разгрома от войск Александра I. На следующий день на месте исторических событий состоялось «красочное зрелище» с участием 420 «кавалеристов» в тщательно воспроизведённых костюмах эпохи. Несмотря на мороз, посмотреть на спектакль собрались тысячи зрителей.

«Наполеоновская эпопея действительно задевает особую струну в сердце белорусов», — отмечает корреспондент Le Figaro в Борисполе. Как поясняет издание, белорусы сражались в этой войне в обоих лагерях: проживавшие на территории царской России жители Белоруссии были завербованы для сражения в российских войсках, однако польская аристократия поднимала собственное войско для сражения на стороне французского императора, в армии которого находились представители 12 народностей. В воскресных мероприятиях с целью воздания почестей своим погибшим воинам также приняли участие представители Нидерландов, Австрии и Швейцарии (из четырёх тысяч сражавшихся в 1812 году при Березине швейцарцев выжило 300).

По словам посла Французской Республики в Белоруссии Дидье Канесса, «воспоминания о Березине сближают Францию и Белоруссию» и напоминают о «близких и дружеских отношениях между европейскими странами». Россия, для которой битвы с наполеоновской армией воспринимаются преимущественно через призму Отечественной войны, однако, не разделяет этого подхода, отмечает издание. Первый советник российского посольства, присутствовавший на церемонии, по словам газеты, вёл себя «более чем сдержанно».

По словам 24-летнего Николая, принявшего участие в реконструкции, его самого и его соратников по историческим клубам вдохновляют наполеоновские ценности, а сам император является воплощением идеи независимости. «Мы занимаемся историей, а не политикой, однако послание Наполеона всё ещё звучит в наших сердцах. Мы заявляем, что наша судьба, судьба Белоруссии, связана не только с Россией», — объясняет участник действа.

По мнению председателя фонда «Наполеон» Виктора-Андре Массена, образ Наполеона проник в подсознание белорусов, которые не мыслят в категориях победы или поражения в отношении войны 1812 года.

В поселении Студёнка, в нескольких метрах от места, где французские понтонёры строили мосты из брёвен деревенских изб, установлен памятный знак, надпись на котором гласит: «Здесь… русская армия под командованием М.И. Кутузова завершила разгром наполеоновских войск». Однако, по убеждению корреспондента газеты, император, благодаря своему военному гению и хитрости, сумел превратить катастрофу в «пиррову победу»: ему удалось уйти от преследования с 40 тыс. солдат, потеряв 20 тыс.

«Березина стала апогеем в череде катастроф. Но могло быть и хуже. Мы могли быть уничтожены», — считает потомок одного из наполеоновских маршалов Массена.

«Если руководствоваться исключительно фактическими реалиями, выражение c’est la bérézina (употребляется в значении «полная катастрофа». — ИноТВ) должно было означать: «Мы дёшево отделались, ребята, нам задали жару, мы понесли потери, но жизнь продолжается, и к чёрту наших врагов!» — приводит газета в заключение цитату из книги «Березина» французского автора Сильвэна Тессона.