В России, предположительно, были обнаружены останки погибшего в 1812 году генерала Сезара Шарля Этьена Гюдена де ля Саблонньер, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, Гюден пользовался особым расположением французского императора и, предположительно, умер у него на руках. Если анализ ДНК подтвердит подлинность находки, тело военачальника будет переправлено во Францию и перезахоронено в Доме Инвалидов, сообщает газета.

В России были обнаружены останки погибшего в 1812 году преданного Наполеону генерала Сезара Шарля Этьена Гюдена де ля Саблонньер, сообщает Le Figaro. Это «потрясающее открытие» было сделано российско-французской командой археологов в начале июля в Смоленске, где происходило сражение при Валутиной горе, в котором и погиб военачальник.

Скелет, обнаруженный специалистами, не имел левой ноги, а кости с правой стороны были сильно повержены. Как напоминает издание, генерал лишился ноги в результате попадания в него вражеского пушечного ядра 19 августа 1812 года и умер спустя три дня от гангрены в возрасте 44 лет.

По словам хранителя музея Наполеона в Бриенн-ле-Шато Давида Шантеранна тело генерала было найдено на основе совокупности трёх факторов — информации о захоронении в этом месте высокопоставленных лиц, отсутствии ноги и следов пушечных выстрелов, свидетельствующих о том, что похороны были проведены по высшему разряду.

По словам Шантеранна, раскопки на месте Смоленского сражения и сражения при Валутиной горе, представляют неоспоримый научный интерес. В основе проекта стоит Фонд развития русско-французских исторических инициатив, созданный французом Пьером Малиновским, имеющим репутацию приближённого Владимира Путина.

Как напоминает газета, в сражении августа 1812 года в подчинении Гюдена, бывшего, по словам Наполеона, «одним их самых выдающихся офицеров в армии», находились 10 тыс. человек и около 15 пушек. По слухам, Гюден умер на руках у французского императора.

При этом, как отмечает издание, уверенности в том, что найденные останки принадлежали Гюдену, пока нет. «Человеческий мозг всегда хочет верить в великие открытия, но определить это сможет только научный анализ», — напоминает Шантеранн. Для этого в Россию должен отправиться потомок генерала с целью проведения анализа ДНК. Как сообщается, эта операция займёт от двух до трёх месяцев.

Если анализ даст исчерпывающую информацию, останки будут переправлены во Францию. Планируется перезахоронение тела генерала в Доме Инвалидов — в случае, если семья военачальника даст своё согласие. По словам Шантеранна, потомки военачальника всегда мечтали найти тело своего предка и будут рады его возвращению во Францию.

При этом сердце приближённого Наполеона по приказу императора было возвращено во Францию и в 1822 году захоронено на кладбище Пер-Лашез. Как сообщает газета, имя генерала также выгравировано на Триумфальной арке в Париже, а его бюст можно увидеть в батальной галерее Версаля.