Спасибо, но мы сами: Зеленский прокомментировал предложение Лукашенко по границе

Владимир Зеленский считает, что Киеву не нужна помощь других, даже дружеских стран, чтобы восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе. Как сообщает «Телеканал новин 24», украинский президент также добавил, что Украина — независимая страна и у неё хватит своих пограничников.
Владимир Зеленский ответил на вопрос о предложениях, которые недавно звучали от президента Белоруссии Александра Лукашенко и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как передаёт «Телеканал новин 24», Зеленский считает, что Украине не нужна помощь других, даже таких дружеских стран, чтобы восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе.
«Лукашенко, насколько я знаю, и он мне это говорил, не первый раз озвучивал, что если Украине будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда нужно будет брать под контроль границу, — то Белоруссия обязательно поможет», — заявил президент Украины.
«Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», — добавил Зеленский.
Недавно в СМИ обсуждали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по содействию в организации встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина. По словам Зеленского, который прокомментировал эту информацию, на самом деле Назарбаев сказал: «Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет».
«Я ему сказал, что ради мира в Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, в том числе к нашему главному формату — нормандскому», — отметил Зеленский.
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