Daily Sabah: свой уход Назарбаев тщательно подготовил

Нурсултан Назарбаев начал готовить передачу власти преемнику ещё за несколько лет до своей отставки, пишет эксперт Daily Sabah Яшар Сари. И хотя ясно, что реальную власть теперь уже экс-президент Казахстана отдавать пока не собирается, его уход — уже сам по себе признак того, что эпоха Назарбаева подошла к концу, а его стране придётся учиться жить без него.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно объявил, что покидает свой пост.

Учитывая, что в 1989 году он стал первым секретарём ЦК КП Казахстана, а затем, после распада СССР, стал первым президентом страны, Назарбаев был одновременно и последним политическим лидером советской эпохи, и дольше всех пробывшим у власти среди глав государств на постсоветском пространстве. Более половины населения Казахстана просто не видели за свою жизнь других лидеров, кроме Назарбаева, напоминает научный сотрудник факультета международных отношений Университета имени Изета Байсала Яшар Сари в своей статье для Daily Sabah.

Назарбаев родился после голода 1930—1933 годов, выкосившего четверть населения Казахстана. Его поколению пришлось почувствовать на себе последствия этой катастрофы, из-за которой казахи стали «меньшинством на собственной территории».

Как отмечает Сари, первое упоминание о Назарбаеве в казахстанской прессе встречается в материалах от 1961 года. При поддержке местных властей под руководством первого секретаря ЦК Компартии Динмухамеда Кунаева молодые казахские кадры быстро продвигались по службе, среди них был и Назарбаев.

В 90-е для Казахстана наступил новый трудный период, но лидеру удалось помочь стране «выжить без значительных потрясений». Конечно, экономический кризис, этнические конфликты и социально-экономическая неразбериха охватили все бывшие советские республики, но, можно сказать, Назарбаеву удалось спасти свою страну от полного хаоса того десятилетия.

При первом президенте жизнь в Казахстане сильно переменилась. Так, страна перешла с плановой экономики на рыночную, был совершён ряд успешных преобразований вроде привлечения иностранных капиталов в сектор углеводородов, что сделало Казахстан богатейшей страной Центральной Азии, или введения стипендии «Болашак», позволившей молодёжи получать образование в престижных вузах за рубежом. Впрочем, были и менее успешные предприятия, добавляет автор статьи. Например, решить проблему бедности Назарбаеву так и не удалось.

По словам аналитика, внешнеполитическую деятельность первого казахстанского президента по большей части признают успешной. Назарбаев многое сделал для международного престижа и «мультивекторного» развития отношений Астаны с другими странами, сумев не без трений, но всё-таки каждый раз находить баланс между контактами с Россией, Китаем, США, Турцией и Европой. Казахстанский лидер сделал свою страну важным узлом Нового шёлкового пути и Центральной Азии в целом.

Благодаря политике Назарбаева в Астане проходил ряд переговоров по Сирии между Россией, Турцией и Ираном. В тюркской культуре, по словам автора статьи, Назарбаева признают «аксакалом».

Но теперь Казахстан столкнулся с реальной проблемой смены руководства. И это всегда тяжело для страны, которая до этого такого опыта не имела. Но опять-таки Назарбаев сумел заложить прочную базу, чтобы обеспечить наиболее спокойный переходный период для своего государства. Как утверждает Яшар Сари, передачу власти первый президент Казахстана начал готовить ещё несколько лет назад, внося изменения в конституцию, обновляя государственный аппарат и усиливая полномочия Совета безопасности, который он будет возглавлять. Таким образом, несмотря на формальную отставку, большую часть власти Назарбаев всё-таки сохранит.

Сегодня место временного президента страны занял спикер верхней палаты парламента, бывший заместитель генерального секретаря ООН и главное доверенное лицо Назарбаева в правительстве Касым-Жомарт Токаев. Вряд ли этот человек, который доказал свою преданность, предложив переименовать Астану в Нур-Султан, в ближайшие годы бросит вызов первому президенту.

Назарбаев оставляет своему преемнику страну, которая, по сути, ещё находится на стадии становления государственности. С одной стороны, Казахстан в очень выгодной позиции на международной арене, но с другой — он по-прежнему слишком сильно зависит от углеводородов и борется с социально-экономическими проблемами, которые трудно решить в краткосрочной перспективе. И тем не менее уже само решение добровольно оставить президентский пост — большой вклад со стороны Назарбаева в развитие страны, где прошлые руководства сменялись лишь со смертями и революциями. Очевидно, что лидер не ушёл из политики и не оставил свою власть, но это верный знак того, что его эпоха подходит к концу.