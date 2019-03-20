NTD: внезапная отставка Назарбаева ещё не гарантирует демократические реформы

Несмотря на неожиданную отставку президента Нурсултана Назарбаева, который заявил, что его страна нуждается в «новом поколении лидеров», политологи пока не решаются прогнозировать скорые демократические преобразования в Казахстане. По мнению экспертов, самое важное сейчас — не допустить раскола общества в процессе передачи власти. Кто может стать новым лидером Казахстана после президентских выборов в будущем году, пока неизвестно, передаёт NTD.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно подал в отставку после трёх десятилетий при власти. Он объявил, что его богатая нефтью страна нуждается в «новом поколении лидеров».

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, президент Казахстана: Но сегодняшнее обращение моё — особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.

При этом Назарбаев отметил, что он остаётся председателем Совета безопасности и лидером партии «Нур Отан». 78-летний политик также отметил, что до апреля 2020 года, то есть конца его президентского срока, исполняющим обязанности президента будет его соратник Касым-Жомарт Токаев, который занимает пост председателя cената парламента Казахстана.

65-летний Токаев — профессиональный дипломат, получивший образование в Москве. Он свободно говорит на казахском, русском, английском и китайском языках. В прошлом занимал посты министра иностранных дел и премьер-министра Казахстана.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. Во время его очередного переизбрания в 2015-м он получил поддержку 97% граждан.

НУРША АСКАР, политолог: По своей политической культуре Казахстан всё-таки достаточно близко стоит к другим странам Центральной Азии и России — а здесь мы видим, что было очень много тревожных и негативных сценариев в процессе передачи власти. Если Казахстану удастся выйти из этого процесса, скажем, без потерь, монолитным и целостным обществом, не допустив раскола общества, — то тогда, я думаю, Казахстан получил достаточно серьёзный рывок в развитии.

Эксперты отмечают, что отставка Назарбаева ещё не говорит о том, что в стране стоит ждать демократических преобразований. Парламентские и президентские выборы в стране пройдут в следующем году. Кто может стать долговременным преемником уже бывшего президента, пока неизвестно.

Дата выхода в эфир 20 марта 2019 года.