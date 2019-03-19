Guardian: Назарбаев оставил пост президента, обеспечив себе безопасное место в правительстве

19:02 СМИ: «Интер» готов обменять Икарди на футболиста «Ювентуса» «Дибалу» Руководство миланского футбольного клуба «Интер» готово отпустить форварда команды Мауро Икарди в туринский «Ювентус» в случае обмена на нападающего действующих чемпионов Италии Пауло Дибалу.

18:58 Косачёв оценил вероятность изменения политики Казахстана после отставки Назарбаева Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook оценил вероятность изменения политики Казахстана после заявления Нурсултана Назарбаева о досрочной отставке с поста президента республики.

18:48 Текслер намерен заняться решением проблем экологии Челябинской области Алексей Текслер, назначенный исполняющий обязанности губернатора Челябинской области, назвал решение экологических проблем региона в качестве одного из своих приоритетов на новом посту.

18:47 В Минтрансе предложили обнулить НДС на авиаперевозки по России Министерство транспорта России предлагает обнулить ставки НДС на все внутренние авиаперевозки для поддержания стабильности отрасли и недопущения роста тарифов. Об этом сообщает Интерфакс.

18:45 Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября Выборы губернатора Челябинской области после отставки с этого поста Бориса Дубровского состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

18:43 Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

18:40 Володин прокомментировал решение Назарбаева уйти в отставку Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева, объявившего о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, досрочно сложить полномочия.

18:37 «Авангард» пошутил по поводу отставки Назарбаева Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» пошутил по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

18:35 МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

18:30 Путин обменялся шутками с представителем МВД на встрече с «Лидерами России» Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» иронично поддержал представителя системы Министерства внутренних дел из Тюмени, над которым «посмеивались» конкуренты.

18:28 Число жертв при прорыве дамбы в Бразилии достигло 207 Число погибших в результате прорыва принадлежащей горнодобывающей компании дамбы в муниципалитете Брумадинью в Бразилии достигло 207, более 100 человек числятся пропавшими без вести.

18:22 СМИ: DAZN предложила Владимиру Кличко $80 млн за возобновление карьеры Стриминговая платформа DAZN предложила завершившему карьеру украинскому боксёру Владимиру Кличко $80 млн за возвращение на ринг.

18:20 Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

18:13 Мэй направит Туску письмо с просьбой об отсрочке брексита Британский премьер Тереза Мэй намерена направить главе Евросовета Дональду Туску официальное письмо с просьбой об отсрочке брексита. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

18:05 Губернатор Челябинской области подал в отставку Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что уходит в отставку. Об этом говорится в распространённом заявлении главы региона.

18:05 Барнашов: смешно называть провал Фуркада воздаянием за травлю Логинова Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов рассказал, как относится к мнению некоторых болельщиков, что неудача Мартена Фуркада в эстафете стала для него наказанием свыше за травлю Александра Логинова.

18:00 Барнашов: никто не ожидал, что Фуркад сдуется за один сезон Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов не сумел найти причину провала Мартена Фуркада на чемпионате мира в Эстерсунде.

17:58 Путин заявил, что «Газпром» начнёт освоение Харасавэйского месторождения 20 марта Президент России Владимир Путин в рамках встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» заявил, что в среду, 20 марта, корпорация «Газпром» начнёт освоение Харасавэйского месторождения на Ямале.

17:58 Месси поучаствовал в презентации новой формы сборной Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу представила комплект формы, в которой команда выступит на Кубке Америки 2019 года.

17:49 В Ассоциации российских дипломатов оценили назначение и.о. президента Казахстана Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT назначение исполняющим обязанности президента Казахстана председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаева.

17:42 В «Уфе» заявили, что Дивеев сможет сыграть за ЦСКА в 21-м туре РПЛ Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сказал, что защитник команды Игорь Дивеев, выступающий на правах аренды за московский ЦСКА, сможет сыграть против уфимцев в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

17:41 США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Соединённые Штаты внесли в санкционные списки по Венесуэле государственную горнодобывающую компанию Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

17:37 Названо число обработанных «Системой-112» звонков в 2018 году Система вызова экстренных служб по номеру «112» в 2018 году обработала более 35 млн вызовов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела координации и создания «Системы-112» Управления информационных технологий и связи МЧС России Сергея Панова.

17:35 Бывший главный тренер сборной России по биатлону рассказал об отказе Логинова бежать эстафету Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов рассказал об отказе Александра Логинова участвовать в эстафетной гонке на этапе Кубка мира.

17:35 Премьер Ирландии обсудил с Туском ситуацию вокруг брексита Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар провёл встречу с главой Евросовета Дональдом Туском в Дублине.

17:30 Барнашов: Гараничев мог уйти на штрафной круг, и не было бы вообще никакой медали Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов рассказал, как отнёсся к отказу Евгения Гараничева бежать в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.

17:27 Меньшов назвал Хуциева великим советским режиссёром Режиссёр Владимир Меньшов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Марлена Хуциева.

17:27 Власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал о новом стандарте поликлиник, сообщает m24.

17:26 В Подмосковье шестилетний мальчик двое суток провёл в квартире с умершей бабушкой В Московской области шестилетний мальчик двое суток провёл в квартире с умершей бабушкой, сообщает kp.ru.

17:25 В Москве рассказали о дизайне станции метро «Зюзино» Утверждён план благоустройства потолка на станции «Зюзино» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

17:24 Уайт рассказал, когда определится следующий соперник Макгрегора Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда станет известен следующий соперник бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

17:21 Орджоникидзе: Казахстану очень повезёт, если Токаев станет президентом Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с РИА Новости заявил, что Казахстану «очень повезёт», если назначенный на должность исполняющего обязанности президента республики Касым-Жомарт Токаев станет президентом страны.

17:09 В Госдуме прокомментировали отставку Назарбаева Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что он уходит в отставку.

17:09 Помпео выразил надежду на скорое заключение торгового соглашения США с КНР Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в скором времени заключат новое торговое соглашение.

17:08 В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Назарбаевым Российский лидер Владимир Путин говорил во вторник, 19 марта, по телефону с Нурсултаном Назарбаевым, ранее объявившим о своей отставке с поста президента Казахстана.

17:06 СМИ: Британский миллиардер желает купить «Челси» у Абрамовича Британский бизнесмен Джим Рэтклифф намерен приобрести лондонский футбольный клуб «Челси», владельцем которого является россиянин Роман Абрамович.

17:06 В бундестаге призвали объявить посла США персоной нон грата Заместитель председателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубики призвал объявить посла США в Германии Ричарда Гренелла персоной нон грата.

17:05 Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление страной Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, заявил, что назначенному на должность исполняющего обязанности лидера страны Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством.

16:55 В Госдуме оценили слова Климкина о находящихся «в коме» Минских соглашениях Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке страны находятся «в коме».

16:48 Суд в Липецке поддержал решение доначислить фабрике Roshen 361,5 млн руб. налогов Арбитражный суд Липецкой области признал законным решение налоговых органов о доначислении более 361,5 млн рублей налогов и штрафов за 2012 год Липецкой кондитерской фабрике, принадлежащей корпорации Roshen украинского лидера Петра Порошенко.

16:48 Стал известен соперник бойца MMA Шлеменко на турнире в Челябинске Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко узнал своего соперника, с которым встретится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), который состоится в Челябинске.

16:37 Порошенко пообещал украинцам построить «великую страну богатых людей» Действующий президент Украины Пётр Порошенко пообещал соотечественникам в случае своего переизбрания на пост главы государства в течение пяти лет построить «великую страну богатых людей».

16:36 Экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата бразилец Диего Брандао пригрозил расправой главе российской промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву за невыплату гонорара за поединки.

16:36 Тимошенко рассказала, что сделает Украину успешной страной Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полагает, что ставка на инновации и интеллект сделает Украину успешной страной.

16:34 Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о том, что прекращает свои полномочия в качестве президента республики.

16:29 Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

16:26 Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев в обращении к народу после объявления о своей отставке.

16:17 СМИ: Футболист Варан намерен покинуть «Реал» Французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан желает сменить клуб.

16:15 Москалькова вылетит в Киев, чтобы присутствовать на суде по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 19 марта, вылетит в Киев, чтобы принять участие в судебном заседании по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.