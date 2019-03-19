Guardian: Назарбаев оставил пост президента, обеспечив себе безопасное место в правительстве

Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана, который занимал почти 30 лет, сообщает The Guardian. Отмечается, что бывший лидер государства займёт должность главы Совета безопасности страны, а временным исполняющим обязанности президента станет спикер сената Касым Токаев. По мнению газеты, Назарбаев таким образом обеспечил себе безопасность после сложения полномочий.
Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя президентских полномочий после почти 30 лет руководства Казахстаном, передаёт The Guardian.
О своём решении покинуть пост главы государства, который он занимал со времени распада СССР, Назарбаев объявил во вторник в «неожиданном» обращении в эфире национального телевидения.
«Я принял непростое для себя решение — сложить полномочия президента. В этом году исполняется 30 лет, как я нахожусь на посту главы государства. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — отметил в обращении президент.
Обязанности президента будет исполнять спикер сената Касым Токаев.
Издание напоминает, что 78-летнему Назарбаеву удалось провести страну через экономические потрясения 90-х годов и при этом укрепить свою власть. А президентские выборы в Казахстане «стали напоминать коронации». Так, в 2015 году за Назарбаева отдали свой голос 97,7% пришедших на выборы жителей страны.
Тем не менее Назарбаев не намерен покидать правительство Казахстана. По его словам, он сохранит посты главы Совета безопасности страны и председателя крупнейшей партии «Нур Отан». Таким образом, полагает The Guardian, президент пытался «сохранить своё влияние и гарантировать свою безопасность в течение нескольких лет после прихода к власти нового лидера».
Кроме того, британское издание отмечает, что уход Назарбаева может послужить примером того, как пост президента России может покинуть Владимир Путин. Хотя российский лидер пока не заявлял о намерении отказаться от власти, должность в аппарате Совета безопасности России, как полагает The Guardian, рассматривается в качестве гарантии его безопасности после ухода с поста главы государства.
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