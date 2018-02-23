Le Figaro: пытаясь дистанцироваться от России, Казахстан снова меняет алфавит

Президент Казахстана подписал второй за год указ о модификации национального алфавита, передаёт Le Figaro. Как сообщается, первоначально предложенная правительством версия нового латинского алфавита вызвала волну общественного недовольства и была подвергнута изменениям. Перевод казахского языка с кириллической на латинскую графику — одна из реформ, нацеленных на модернизацию страны и её дальнейшее дистанцирование от России, уверен автор статьи.

Как сообщает Le Figaro, 9 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении новых изменений в национальный алфавит. Как напоминает издание, это уже вторая модификация казахского алфавита за последний год: 27 октября 2017 года был подписан указ о переводе казахского языка на латинскую графику.

Как пояснил журналистам министр информации и коммуникации Даурен Абаев, «новая версия латинского алфавита была разработана с учётом рекомендаций экспертов».

Проект по переводу казахского языка на латинскую графику должен полностью завершиться к 2025 году. Предполагается, что все документы, периодические издания и книги будут печататься на латинице. Официальная причина перехода — невозможность передать лингвистические особенности казахского языка с помощью кириллических символов.

Однако переход на латиницу «стал причиной всеобщего недовольства и насмешек». Дело в том, что большое число апострофов, предусмотренное в первой версии латинского алфавита, затрудняло чтение и письмо. Прежний, кириллический алфавит состоял из 42 символов, 33 из которых были русскими, и 9 — казахскими. Первая версия предложенного латинского алфавита содержала 26 символов. Недостающие предполагалось заменить с помощью апострофов.

Новый указ предусматривает введение акцентов, которые должны упростить передачу «звуковых нюансов казахского языка».

«Мнения пользователей социальных сетей (о новой версии алфавита. — ИноТВ) разделились: некоторые обрадовались отказу от сложных апострофов, другие не одобрили изменений в указе», — отмечает издание.

«История казахского языка следует за политической эволюцией страны», — пишет Le Figaro. Письменность казахского языка, принадлежащего к семье тюркских языков, велась с помощью арабской графики с X века — после арабского завоевания Центральной Азии и исламизации населения. В 1923 году, после вхождения Казахстана в состав Советского Союза, был осуществлён переход на латинскую графику, а 11 лет спустя — благодаря новой языковой политике СССР — на кириллицу.

«Решение о модификации, принятое в октябре 2017-го, вписывается в линию проводимых с 2012 года реформ, нацеленных на модернизацию страны, придание ей динамичности, конкурентоспособности и привлекательности на международном уровне, а также на дальнейшее дистанцирование от России», — отмечается в статье. Согласно опубликованному президентской администрацией коммюнике, правительство надеется, что Казахстан «войдёт в число 30 наиболее развитых стран в мире».

Как напоминает издание, среди бывших советских республик в Центральной Азии Киргизия и Таджикистан сохранили кириллический алфавит, в то время как Азербайджан, Узбекистан и Туркмения перешли на латинскую графику.