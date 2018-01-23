RP: идея переноса минских переговоров в далёкую Астану не нравится даже украинцам

После визита в США и встречи с Трампом Назарбаев выразил готовность предоставить площадку минским переговорам в Астане, так как в Минске они зашли в тупик, пишет Rzeczpospolita. Несмотря на то что Назарбаев — это единственный лидер в постсоветском пространстве, который встал во главе страны ещё перед распадом СССР, такая идея не вдохновила не только Москву и Минск, но даже Киев.

После визита в США президент Казахстана сказал, что минские договорённости находятся в тупике. «Минск и Москва считают иначе», — пишет Rzeczpospolita.

На прошлой неделе правящий Казахстаном почти уже три десятилетия Нурсултан Назарбаев встретился в Вашингтоне с президентом Дональдом Трампом. «Разговор вышел далеко за пределы казахкско-американских отношений и вызвал смущение не только в Москве, но и в Киеве и в Минске. Назарбаев и Трамп пришли к выводу, что урегулирование конфликта на Украине требует нового формата, отличного от минского», — рассказывает издание.

Назарбаев предложил, чтобы все разговоры по вопросу Украины были перенесены из белорусской столицы в Астану. Более того, он убеждён, что столица его страны первоначально должна была принимать глав Франции, Германии, Украины и России, которые в феврале 2015 года заключили соглашение в Минске. Он подчеркнул, что сейчас уже Трамп предложил смену места переговоров.

«С января прошлого года Казахстан является посредником в мирных переговорах между Россией, Турцией и Ираном по вопросу Сирии. Эти попытки имели очень посредственные успехи, но Назарбаев считает, что в случае Украины может быть по-другому», — отмечает Rzeczpospolita.

«Он — единственный лидер в постсоветском пространстве, который возглавил страну ещё перед распадом СССР. Он считает, что имеет моральное право для посредничества в украинском конфликте», — говорит польскому изданию Евгений Жовтис, известный казахский политолог. «У него хорошие отношения с Россией, но при этом он дружит и с Украиной. Кроме того, отношения с Западом у него лучше, чем у президента Белоруссии», — утверждает Жовтис.

Александр Лукашенко правит немного меньше Назарбаева и уступать не намерен. «Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», — прокомментировал предложение Назарбаева глава белорусской дипломатии Владимир Макей. Он заявил, что Белоруссия в отличие от других стран не участвует в гонке, не собирает лавры от того, что является посредником.

«Между прочим, в роли посредника по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе Белоруссия улучшила отношения с Западом. Для белорусских властей приезд Ангелы Меркель и Франсуа Олланда имел символическое значение: это был первый визит глав Германии и Франции в Белоруссию после распада СССР», — подчёркивает издание.





«Перенос переговоров в Астану явно не в интересах тех, кто ведёт эти переговоры. Белоруссия подходит на эту роль по географическому и геополитическому принципу. Наша история показывает, что мы всегда были вовлечены в вопросы нашего региона», — говорит изданию Rzeczpospolita Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам белорусского парламента.





«Разговор Трампа с Назарбаевым обеспокоил Москву», — добавляет издание. Сразу же после возвращения из США президент Казахстана позвонил Владимиру Путину и, как следует из официального сообщения Кремля, подробно проинформировал о результатах встречи с Дональдом Трампом.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Кремль считает, что приверженность минским договорённостям важнее, чем выбор города для обсуждения мер по урегулированию обстановки на Украине. Он добавил, что альтернативы этим соглашениям нет.





«Таким образом Назарбаев пытается угодить американцам, которые стремятся к расторжению заключённых в Минске соглашений», — говорит польскому изданию Сергей Марков, российский политолог, тесно связанный с Кремлём. «Реализация Минских соглашений может привести к единению украинского народа, свержению хунты и избранию нормального правительства. Донбасс не только имел бы своих представителей в парламенте, но и спрашивал бы с властей в Киеве», — добавляет он.

Ни один из пунктов заключённых в Минске соглашений до сих пор не был выполнен, напоминает издание. Киев требует вывода российских солдат из Донбасса и возвращения контроля на границе. Однако Москва настаивает на проведении там выборов.

Несмотря на затянувшуюся тупиковую ситуацию, Киев также не желает переносить переговоры в Астану. «Это очень далеко», — констатировал глава украинской дипломатии Павел Климкин.