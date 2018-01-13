Экс-посол США: в отношениях с Москвой «рука помощи» Назарбаева будет Трампу весьма кстати

Несмотря на не раз озвученное желание Дональда Трампа наладить контакты с Москвой, российско-американские отношения до сих пор лишь ухудшались. Но, по мнению бывшего посла США Адама Эрели, встреча с Нурсултаном Назарбаевым может принести Трампу посредника для урегулирования разногласий с Россией и помочь одержать столь необходимую дипломатическую победу.

В скором времени президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен лично встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. По мнению бывшего посла США Адама Эрели, эта встреча будет весьма примечательной — на то есть несколько причин.

Во-первых, отмечает Эрели в своей статье для The Daily Caller, Казахстан — крупнейшая и самая влиятельная страна Центральной Азии, которая сама по себе является стратегически важным регионом, граничащим с Турцией, Ираном, Афганистаном, Россией и Китаем. Из всех центральноазиатских стран администрация Дональда Трампа первой для встречи выбрала именно Казахстан, что свидетельствует о немалом значении, которое придаёт Вашингтон этим отношениям.

Однако, помимо обсуждения торговли, борьбы с терроризмом и нераспространения ядерного оружия, у этой встречи также есть потенциал изменить направление развития одних из самых проблемных отношений между мировыми державами — росийско-американских, утверждает автор статьи. По словам Элери, «Казахстан находится в уникальной позиции, которая даёт ему возможность помочь смягчить становящееся всё более опасным соперничество между сверхдержавами».

Несмотря на не раз озвученное желание Дональда Трампа налаживать контакты с Россией, с момента его прихода к власти напряжённость в отношениях между Москвой и Вашингтоном лишь усилилась. Не так давно конгресс и вовсе одобрил поставку оружия Украине и расширил список Магнитского.

В свою очередь, в последнее время Россия неоднократно обыгрывала США на Ближнем Востоке. В Сирии Москве удалось одержать победу для режима президента Башара Асада. Турция, несмотря на своё членство в НАТО, приобретает российские С-400. Да и в западных странах, по их собственным утверждениям, Москва «использует информационные средства в попытке подорвать легитимность демократий».

Как подчёркивает бывший посол, больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы в нём видели «победителя, который умеет заключать сделки и добиваться результатов». И именно здесь президент Нурсултан Назарбаев может протянуть своему коллеге «столь необходимую руку помощи». Казахстан может воспользоваться своим уникальным положением «моста между Востоком и Западом» и помочь России и США найти общие сферы для сотрудничества.

Эрели напоминает, что с декабря 2016 года «Назарбаев умело выстраивал свою дипломатию, исходя из положения, что Казахстан — нейтральная сторона, которой все доверяют», и принимал у себя переговоры по Сирии. В них принимали участие представители России, Ирана, Турции, сирийского правительства и оппозиции. До сих пор США периодически принимали в этом участие лишь в качестве наблюдателей, отдавая своё предпочтение Женевскому процессу под эгидой ООН.

«К несчастью для США, главная инициатива остаётся за силами, контролирующими сирийскую территорию», — Россией, Ираном, Турцией и Асадом. Для достижения мира нужна сделка и Казахстан может помочь её добиться, считает автор.

С самого своего прихода к власти Назарбаев пытался продемонстрировать, что его страна сочетает в себе и европейские, и азиатские черты. Астана наладила крепкие политические и торговые контакты с США, Европой, Россией и центральноазиатскими странами бывшего СССР. После холодной войны Казахстан стал первым государством в регионе, отказавшимся от советского ядерного оружия в пользу западных инвестиций, и на сегодня у него самый высокий ВВП среди стран Центральной Азии.

В последние годы Астана набирает вес и с дипломатической точки зрения — благодаря не только переговорам по Сирии, но и своему членству в ОБСЕ, а также — с недавних пор, пока временно, — в Совбезе ООН. Трампу очень нужна дипломатическая победа и президент Назарбаев вполне может помочь её добиться, настаивает Эрели.