Libération: латиница поможет Казахстану «перевернуть советскую страницу» своей истории

Продолжая свои многочисленные реформы, Нурсултан Назарбаев планирует к 2025 году перевести казахский язык с кириллического алфавита на латиницу. В то время как казахстанцы с русскими корнями чувствуют, что им больше не рады, другие разделяют инициативу властей и надеются с помощью новой письменности «приобщиться» ко всему остальному миру и закрыть страницу советской истории, пишет Libération.

В 2012 году президент Казазхстана Нурсултан Назарбаев, который находится у власти с момента распада СССР в 1991 году, представил масштабный проект по развитию страны: энергетика, безопасность, демография, налоги, культура, пишет Libération. Спустя пять лет преобразования затронули и казахский — второй язык в стране после русского. Графическая система казахского языка меняется уже в третий раз в течение одного столетия: сначала, в 1929 году состоялся переход с арабского письма на латиницу, а затем на кириллицу в 1940, и теперь, до 2025 года, вновь на латинцу.

В октябре 2017 года 19-летний студент Назарбаева Университета — одного из самых престижных вузов страны — Бибарыс Ишанов Сейтак откликнулся на предложение президента по созданию новой версии казахского алфавита — на латинице. Вместе с группой таких же как и он студентов-лингвистов Бибарыс погрузился в работу, и спустя год представил властям плоды своей работы.

«С самого обретения независимости все знали, что этот момент настанет. Это не рано», — уверен студент. Бибарыс считает, что казахам не хватает латиницы, чтобы «чувствовать себя приобщёнными» ко всему остальному миру. «Здесь те, кто не говорят по-английски, полностью оторваны от мира. Как… как в пещере! Будет тяжело, но нужно, чтобы каждый осознал важность этой реформы», — настаивает активист.

Как отмечает издание, специалисты предпочитают думать, что, как и в случае других бывших республик СССР вроде Узбекистана или Азербайджана, латинский алфавит поможет Казахстану «перевернуть страницу советского периода», когда эта огромная страна служила полигоном для ядерных испытаний Москвы. С новой письменностью жители Казахстана, который со времён СССР успел сменить и столицу, получат возможность «найти своё место в мире, утвердиться как нация» — вот какой посыл скрывается за 32 латинскими буквами.

Реформу официально оценивают $115 млн., что, по мнению газеты, весьма амбициозно, учитывая не слишком перспективные экономические показатели Казахстана. Комментируя ситуацию в стране, 29-летний предприниматель Мирас Ибраимов подчёркивает, что сегодня в Астане «ничего нет», поэтому город открыт для новых проектов, на которых он может «набить руку», чтобы заниматься другими вещами за границей. Мирас не прочь перехода на латиницу, но критикует правительство за непоследовательность и непродуманность реформ.

Да, Астана хочет держать с Москвой дистанцию, но это непросто, учитывая большой процент русского населения, общую границу и активные экономические взаимодействия. Как утверждает 57-летняя Виктория с русскими корнями, если реформа вступит в силу, она будет думать о переезде из страны. «Я этого не хочу, я люблю Казахстан, я здесь родилась. Но зачем оставаться там, где тебе не рады?» — рассуждает Виктория.

По мнению наблюдателей, Назарбаев хочет, чтобы его запомнили «реформатором», а вот пожилые люди признают, что выучить новый алфавит будет непросто, да и не понимают зачем.