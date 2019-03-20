Al Jazeera: еду в Нурсултан — новый лидер Казахстана предложил переименовать столицу в честь Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан, в честь своего предшественника, передаёт Al Jazeera. Как подчёркивает Токаев, несмотря на то, что Назарбаев покинул свой пост, его мнение по-прежнему будет играть важную роль при принятии стратегических решений.
Только вступив в должность, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева, который за день до этого сложил с себя полномочия, сообщает Al Jazeera.
По мнению нового лидера, который будет руководить страной вплоть до следующих президентских выборов, Астану следует переименовать в «Нурсултан». Токаев уверен: «Авторитетное мнение Ельбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера».
Как напоминает Al Jazeera, о своей отставке Назарбаев, занимавший президентское кресло на протяжении практически 30 лет, объявил во время обращения к народу во вторник 19 марта. Токаев таким образом стал лишь вторым президентом в истории страны. Как ожидается, уход Назарбаева мало повлияет на сложившуюся в государстве авторитарную систему, отмечает канал.
Город Астана стал столицей Казахстана в 1997 году, ранее эту роль играла Алма-Ата. С казахского слово «астана» и переводится как «столица», поэтому предложения о переименовании города выдвигались уже не раз.
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