Wirtualna Polska: возможно, за отставкой Назарбаева стоит экс-президент Польши

Более десяти лет назад Нурсултан Назарбаев начал собирать команду советников из влиятельных западных политиков, пишет польский журналист Ярослав Кочишевский в статье для Wirtualna Polska. По его словам, в круг избранных наряду с Романо Проди и Тони Блэром входит и экс-глава Польши Александр Квасьневский. Он пользуется самым большим уважением, поскольку свободно говорит по-русски. Вполне вероятно, что именно он дал совет президенту Казахстана оставить свой пост, считает журналист.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский продолжает быть важным советником властей Казахстана. Вполне вероятно и то, что он давал советы президенту Нурсултану Назарбаеву, когда тот принимал решение об уходе в отставку, пишет для Wirtualna Polska журналист Ярослав Кочишевский.



«Достаточно приглядеться к казахским СМИ, чтобы увидеть, что Александр Квасьневский является там важной и уважаемой персоной», — рассказал польскому порталу эксперт из окружения бывшего президента.

«Я не исключаю, что он давал советы по поводу упорядоченного и небыстрого по времени процесса передачи власти, особенно ввиду того, что Назарбаев понимает: он не будет жить вечно. Это вполне логично, если посмотреть на роль, которую играет в Астане группа бывших европейских лидеров», — добавляет он.

Президент Нурсултан Назарбаев начал собирать команду советников из влиятельных западных политиков больше десяти лет назад. В этот круг избранных, который продолжает давать ему советы, входит бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и бывший премьер-министр Италии Романо Проди. Однако Квасьневский играет особую роль, потому что он свободно говорит на русском языке и благодаря этому он более заметен и уважаем.

«Сотрудничество между западными политиками — включая Квасьневского — и Назарбаевым началось с неформальных разговоров о Казахстане в кулуарах различных мероприятий», — подчёркивает собеседник портала. «Со временем Назарбаев создал из них серьёзную консультативную группу, потому что нет сомнений в том, что, будучи автократом, он одновременно является патриотом. По моему мнению, он на самом деле любит Казахстан и хочет обеспечить ему будущее», — объясняет он.

В группу советников входит также бывший глава британского правительства Тони Блэр, который, согласно слухам, в отличие от остальных скромных в финансовых вопросах политиков, сразу назвал ставку и номер своего счёта. Это поведение вызвало большое удивление в Астане.

Местные СМИ считают Александра Квасьневского «авторитетом Запада» и ссылаются на него при каждом удобном случае. Бывший президент Польши не избегает публичных выступлений, хотя в его офисе в Варшаве на вопрос о его роли в Астане решили ответить молчанием, отмечает польский журналист.

«Казахстан, втиснутый между Россией и Китаем, сохраняет независимость, а это, безусловно, заслуга Назарбаева, — утверждает собеседник Wirtualna Polska. — У меня нет сомнений насчёт того, что иностранные эксперты консультировали его в отношении того, чтобы он укреплял страну путём создания стабильных институтов».

Эксперт подчёркивает, что для бывшего президента важно не только укрепление страны, но и закрепление своего собственного наследия. Отсюда скорее следуют решения Токаева о том, чтобы поменять название столицы Астана на Нурсултан, поставить памятник президенту ещё при его жизни, а также назвать его именем главные улицы в каждом областном городе страны. Токаев должен формально править Казахстаном до президентских выборов, которые пройдут в 2020 году, резюмирует для Wirtualna Polska журналист Ярослав Кочишевский.