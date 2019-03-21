Foreign Policy подводит черту под эпохой Назарбаева: закулисный процесс передачи власти начался

Неожиданно объявив о своей отставке, Нурсултан Назарбаев отказался от президентского поста, но не от власти, пишет Foreign Policy. Похоже, что эпоха его бессменного правления завершается — но закулисный процесс передачи власти только начался, и потенциальному будущему лидеру не обойтись без помощи Назарбаева в налаживании отношений с соседями, отмечается в статье.

Внезапное заявление первого и пока единственного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке сигнализирует, с одной стороны, о начале «непрозрачного процесса передачи власти» в этой центральноазиатской стране с 18-миллионным населением и богатыми запасами нефти, а с другой — намекает на то, что, даже уходя с поста президента, Назарбаев всё равно оставит в своих руках бразды правления, полагает Foreign Policy.

За своё почти 30-летнее бессменное правление Назарбаев проявил себя как искусный государственный деятель, «умело сохраняющий равновесие» в отношениях с такими сверхдержавами, как США, Россия и Китай, и стремившийся повысить уровень жизни населения. Однако в отставку он уходит на фоне экономической стагнации и «нарастающего внутреннего недовольства его самовластной формой правления», подчёркивается в статье.

Сын чабана, который смог сделать карьеру в коммунистической партии и стать «восходящей звездой» в политике в 1980-е годы, когда Советским Союзом «правили престарелые руководители», Назарбаев возглавил независимый Казахстан в 1991 году и сумел преодолеть череду кризисов, угрожавших существованию этого молодого и только начинавшего формироваться тогда государства, напоминает автор.

Он укрепил независимость Казахстана, передал России с помощью США ядерное оружие, доставшееся по наследству от СССР, а также заключил серию важных энергетических соглашений с крупными западными корпорациями, которые занялись прокладкой трубопроводов, позволяющих экспортировать богатые запасы нефти.

«Если оглянуться назад, становится ясно, что Назарбаев был самым грамотным и умелым из числа тех лидеров, которые пришли к власти в результате распада Советского Союза. Он обрёл огромный авторитет и легитимность благодаря отказу от ядерного оружия. Он умело и искусно заставил другие страны уважать независимость Казахстана», — заявил в интервью Foreign Policy Уильям Кортни, который с 1992-го по 1995 год работал первым американским послом в Казахстане.

И тому, кто станет следующим президентом этой страны, придётся нелегко. Главным приоритетом для нового лидера Казахстана станет правильное ориентирование в сложной международной обстановке, и вряд ли он обойдётся без помощи Назарбаева, чтобы налаживать отношения с соседями, подчёркивается в статье. «Непонятно, кто будет следующим. Но кого бы ни выбрали, это должен быть человек, обладающий опытом в международных делах. Это должен быть человек достаточно крупного калибра и высокой квалификации, чтобы разговаривать и вести дела с Путиным и Си», — уверен Кортни.

В пространном послании к нации, которое транслировалось по телевизору, 78-летний Назарбаев подвёл итоги своего многолетнего правления и признался, что решение уйти было для него непростым, однако он считает необходимым подготовить новую смену политиков. «Мы поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства. Свою задачу на будущее я вижу в том, чтобы подготовить новое поколение руководителей, которое продолжит проводимые в Казахстане преобразования», — приводит Foreign Policy слова казахского лидера.

Назарбаев, который носит почётное звание «лидер нации» и традиционно предстаёт в образе «отца-основателя» Казахстана, также рассказал в этом выступлении о своих достижениях на президентском посту и о том, как ему было трудно преодолеть экономический и геополитический хаос, возникший с распадом Советского Союза, и сделать страну достойным членом международного сообщества, отмечается в статье.

Он также объявил, что до очередных выборов в 2020 году страной будет руководить в качестве исполняющего обязанности президента Касым-Жомарт Токаев, спикер сената и «надёжный политический союзник» Назарбаева, пишет Foreign Policy. «Я думаю, ключевым сигналом для людей за пределами Казахстана стало то, что Казахстан сохраняет свои внешнеполитические и внутриполитические приоритеты», — заявил в беседе с корреспондентами заместитель министра иностранных дел этой страны Роман Василенко.

По мнению экспертов, неожиданно объявив о своём уходе в отставку, Назарбаев «опередил народный гнев», связанный с ухудшением положения в стране и довольно мрачными перспективами, поясняет автор. В частности, в прошлом месяце в Казахстане прошли акции протеста из-за гибели нескольких детей при пожаре в квартире, где они находились одни, потому что их родители работали в ночную смену.

Эти протесты стали «катализатором зарождающегося народного недовольства повсеместной коррупцией и ослаблением экономических перспектив в стране», подчёркивает Foreign Policy. В условиях нарастающего давления Назарбаев публично отчитал свой кабинет министров, а в конце февраля объявил о его роспуске, пытаясь ослабить усиливающееся недовольство властью со стороны населения.

«Сегодня в Казахстане заканчивается целая эпоха. Было ясно, что Казахстан вступил в необратимый период политической стагнации, когда все значимые решения откладываются до окончания эпохи Назарбаева», — заявил в интервью Foreign Policy Лука Анчешчи, эксперт по Центральной Азии из Университета Глазго.

По его мнению, добровольно оставляя пост президента, Назарбаев сможет играть центральную роль в «закулисном процессе» по отбору преемника, поскольку он сохраняет за собой многочисленные полномочия в других властных структурах. Таким образом, он сможет по-прежнему влиять на выбор будущего для Казахстана, особенно в сфере внешней политики.

Назарбаев поддерживает стратегические рабочие отношения с сильными и влиятельными соседями: российским президентом Владимиром Путиным и китайским руководителем Си Цзиньпином, — а также сохраняет хорошие отношения с Вашингтоном, куда его в январе 2018 года пригласил американский президент Дональд Трамп, напомнил эксперт: «Не думаю, что система сможет начать новую жизнь. Казахстан неотвратимо вступил в период упадка авторитарной власти. Теперь элита будет стремиться к консолидации власти, но не к либерализации и реформированию страны».

Казахстан также входит в Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности, которая является «военным блоком под руководством Москвы», отмечается в статье: «Казахстан поддерживает прочные отношения с Россией и Китаем, несмотря на то что в последние годы эти страны проводят всё более реваншистскую и националистическую внешнюю политику».

Астана также позиционирует себя в качестве незаменимого участника знаковой инициативы Си Цзиньпина «Один пояс — один путь». Как считают аналитики, обе страны теперь будут внимательно наблюдать за Казахстаном, добиваясь его «сговорчивости» на перспективу. «Россия показала миру, что в случае необходимости она будет вести себя агрессивно, особенно на постсоветском пространстве. У Казахстана нет защиты ни от кого, и последствия для России в случае её вмешательства в казахстанские дела будут менее серьёзными, чем где бы то ни было», — предупредил в интервью Foreign Policy Пол Стронски, бывший директор по России и Центральной Азии из Совета национальной безопасности администрации Обамы.

Но даже несмотря на своё тесное сотрудничество с Москвой, Назарбаев порой демонстрировал независимость и самостоятельность «перед лицом российского давления», говорится в статье: «Во время голосования в ООН Астана воздержалась от признания Крыма частью России. Кроме того, она противится попыткам Москвы превратить Евразийский экономический союз в политический блок».

Казахстан также «ходит по острию ножа» в отношениях с Пекином, который содержит десятки тысяч казахов в лагерях для интернированных в провинции Синьцзян, что вызывает в стране весьма сильные антикитайские настроения, пишет Foreign Policy: «Власти Казахстана пытаются освободить некоторых задержанных, но в то же время преследуют и арестовывают видных активистов, которые фиксируют факты правонарушений в китайской лагерной системе».

Первая за 30 лет передача власти в Казахстане уже порождает множество вопросов у зарубежных стран, подчёркивается в статье. Пока что руководство Казахстана «старательно сигнализирует» о том, что Астана не планирует никаких радикальных политических изменений и что Назарбаев и впредь будет играть важную роль в определении политического курса. Не случайно первый официальный телефонный разговор после объявления о своей отставке Назарбаев провёл с президентом России Владимиром Путиным, отмечает автор. Тем не менее аналитики не решаются делать чётких долгосрочных прогнозов. «Назарбаев пользуется авторитетом и доверием у сильных соседей Казахстана. Но проблема в том, что произойдёт после его ухода», — заключил в интервью Foreign Policy Пол Стронски.