WSJ: «главное — стабильность» — плавная передача власти в Казахстане устроила и Москву, и Пекин

Мирная передача власти в Казахстане от бывшего лидера Нурсултана Назарбаева его преемнику Касым-Жомарту Токаеву пришлась по душе главным региональным державам России и Китаю, пишет WSJ. Токаев, с точки рения издания, идеальный кандидат для сохранения существующего статус-кво и поддержания стабильности в стране, которую связывают с Пекином тесные торговые отношения, а с Москвой — соображения безопасности.

«Плавная передача власти после неожиданной отставки долговременного правителя Казахстана служит интересам соседних России и Китая, чрезвычайно заинтересованных в этом регионе», — полагает The Wall Streeet Journal.

Как напоминает издание, вот уже несколько десятилетий после распада СССР на плечах России лежит бремя военной защиты региона, в то время как Китай даёт ему толчок для экономического развития. Как отмечает газета, Казахстан принял эту систему с распростёртыми объятиями, видя в ней препятствие для появления у одной из держав чрезмерного влияния.

«Существует понимание относительно того, что это общее соседское пространство, взгляды на которое у России и Китая в основном совпадают, — пояснил изданию руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. — Таким образом, (Центральноазиатские страны) понимают, что будущее за Китаем, но с точки зрения безопасности и по внутриполитическим причинам они также хотят поддерживать близкие отношения с Россией».

Ушедший во вторник в отставку президент Касахстана Нурсултан Назарбаев придерживался позиции необходимости «почтительного отношения» как к России, так и к Китаю, и его преемник Касым-Жомарт Токаев стал, по мнению некоторых аналитиков, «идеальным кандидатом для поддержания статус-кво». У экс-главы МИД и премьер-министра Казахстана есть опыт общения с обеими державами. Кроме того, как напоминает газета, в советское время Токаев изучал международные отношения в российском МГИМО, а позже учился в Пекинском лингвистическом университете.

Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю назначения Токаева на пост временного президента Казахстана отметил, что в России нового лидера «знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами». В то же время представитель китайского МИД Гэн Шуан, назвавший Токаева «старым и хорошим другом», заявил журналистам, что «Пекин твёрдо уверен в будущих отношениях и сотрудничестве с Казахстаном».

При этом, по мнению аналитиков, в экономическом плане Казахстан, значительно упрочивший своё положение при Назарбаеве, всё больше склоняется в сторону Китая. Так, бывший глава республики был активным сторонником китайской программы Нового шёлкового пути, а Китай, в свою очередь, потратил десятки миллиардов долларов на строительство инфраструктуры для создания торгового пути в Европу через Каспийское море, а также инвестировал крупные суммы в финансовый сектор и добывающую промышленность страны.

Как замечает издание, подобной стратегии взаимоотношений с Россией и Китаем придерживаются и другие страны Центральной Азии: Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В торговом отношении они склоняются в сторону Китая, однако из соображений безопасности сохраняют и тесные связи с Россией.

«Я думаю, они понимают, что складывать все яйца в китайскую корзину — то есть видеть Китай и главным источником экономической выгоды, и партнёром по безопасности — рискованно», — отмечает Габуев. — Поэтому они хотят сохранять крепкие экономические отношения с Китаем, поскольку это выгодно, это их будущее, но в то же время иметь защиту, и эта защита для них — Россия».

При этом среди других партнёров по ОДКБ в Центральной Азии Казахстан воспринимается в России как важный партнёр в сфере закупки вооружений, поскольку имеет возможность покупать российское оружие за полную стоимость, в отличие от Киргизии и Таджикистана, которые делают это в кредит.

С политической точки зрения, Казахстан все эти годы был «идеальным государством-сателлитом» в Центральной Азии как для России, так и для Китая, пишет газета. Авторитарный стиль правления Назарбаева не предполагал расхождений во мнениях, что, считают аналитики, отвечает требованиям Москвы и Китая по отношению к лидерам Центральной Азии и рассматривается ими как гарантия стабильности и безопасности в регионе.

«Для русских и китайцев самое важное качество Казахстана — страны, с которой у обоих государств хорошие отношения, — это стабильность, — утверждает эксперт Высшей школы экономики Василий Кашин. — Это система, которую они знают, которая им удобна и с которой они хотят продолжать иметь дело».