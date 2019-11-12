Nur.kz: Назарбаев уже договорился с Путиным и Зеленским об их возможной встрече

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уже договорился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским об их возможной встрече. Как сообщает портал Nur.kz, Назарбаенв добавил, что произошедшее между Украиной и Россией — это печальный момент, и он пытается «свести» эти две близкие страны.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club заявил, что лично работает над восстановлением отношений между Россией и Украиной. Как пишет портал Nur.kz, он уже договорился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским об их возможной встрече.
Назарбаев заявил, что произошедшее между Украиной и Россией — это печальный момент, и он пытается «свести» эти две близкие страны. Чтобы разрешить ситуацию, он предлагает Путину и Зеленскому встретиться отдельно вдвоём — без участия США, Европейского сообщества и других сторон.
«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, сообщил об этом президенту России — там посмотрим. Если нейтральная площадка нужна — я предложил Казахстан», — заявил Назарбаев.
Он добавил, что ошибочно считать, что Путин не хочет этой встречи — «он хочет, чтобы наступил мир»*. При этом, отмечает портал, по словамНазарбаева, Зеленский может решить российско-украинский вопрос — его поддерживает население и Рада, и осталось лишь проявить собственную волю.
*Комментарий ИноТВ:«(Путин. — прим. ИноТВ) считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам «нормандского формата». Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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