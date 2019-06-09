Ouest-France: в Казахстане проходят первые президентские выборы без Назарбаева

В Казахстане выбирают нового президента после внезапной отставки в марте этого года Нурсултана Назарбаева, занимавшего этот пост почти 30 лет, пишет Ouest-France. Данные опросов и общественные настроения позволяет с большой уверенностью предположить, что в отсутствии бывшего главы государства и достойных соперников победит его преемник и кандидат от правящей партии Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента.

В воскресенье в Казахстане проходят беспрецедентные президентские выборы, в которых впервые не участвует бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев, к всеобщему удивлению досрочно сложивший с себя полномочия два месяца назад, сообщает Ouest-France.

Его отсутствие не повлияет на предсказуемость результатов: скорее всего, считает издание, победу одержит и.о. президента Касым-Жомарт Токаев, которого поддерживает лично Назарбаев, сохраняющий ключевую роль в политической системе страны. В отличие от шести других кандидатов, которые не известны широкой публике, Токаев мог рассчитывать на поддержку правящей партии и многочисленных знаменитостей, а также использовать государственные ресурсы, предоставленные для его кампании.

Французская газета приводит мнение Маулена Ашимбаева, руководителя президентской кампании Токаева, которое он озвучил в интервью Интерфакс. По его предположениям, и.о. президента получит большинство голосов населения, «однако не стоит рассчитывать на цифры, как у Нурсултана Назарбаева».

Действительно, сложно добиться такого же успеха, как бывший президент: впервые вступивший в должность в 1991 году, он переизбирался четыре раза с 80% голосов, а в 2015 году на фоне экономического кризиса за него проголосовали 98% избирателей при явке 95%. Однако, как отмечает Ouest-France, международные наблюдатели не признавали эти выборы свободными и честными, как, возможно, не признают и сейчас. По оценке двух социологических опросов, за Токаева отдадут свои голоса 73% избирателей.

«Я собираюсь голосовать за него (Токаева. — Ино ТВ), потому что не знаю других», — объяснила французскому агентству AFP, на которое ссылается издание, 25-летняя Асия Сейтбекова, которая работает в частной производственной компании. Тимур Кожабергенов, 43-летний шофёр такси в Алма-Ате, также заверил, что проголосует за «самого сильного кандидата». Единственным достойным соперником Касым-Жомарта Токаева был журналист Амиржан Косанов, но его раскритиковали за вялотекущую кампанию и за то, что он так и не проявил себя в оппозиции к Назарбаеву и Токаеву.

Как рассказывает французский информационный сайт, фаворит президентской гонки занимал различные ключевые посты в Казахстане: министра иностранных дел и премьер-министра, а также генерального директора отделения ООН в Женеве, став первым казахстанцем на такой высокой должности в международной организации. В момент отставки Нурсултана Назарбаева он был председателем Сената, что по Конституции сделало его исполняющим обязанности президента.

Во время президентской кампании прошло множество демонстраций, которые привели к усилению государственных репрессий против СМИ и оппозиционеров в последние недели перед выборами. Самый яростный противник действующей власти, Мухтар Аблязов, призвал к общенациональным протестным маршам в это воскресенье. Как пишет Ouest-France, неправительственная организация Human Right Watch в своём официальном сообщении заявила, что идея о смене политической стратегии является не более чем «иллюзией», а президент Токаев продолжает нарушать права человека, разгоняя мирные протесты, налагая штрафы и арестовывая участников.