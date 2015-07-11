Украинские хакеры «Киберберкут» утверждают, что взломали устройство коллеги американского сенатора Джона Маккейна и обнаружили там «файл, значение которого невозможно переоценить». На носителе содержалось видео постановочной казни, совершаемой якобы боевиками террористической группировки «Исламское государство».

Nur.kz: Казахстан засмотрелся на туфли Медведева

В Казахстане оживленно обсуждают фотографии встречи Дмитрия Медведева с Нурсултаном Назарбаевым, на которую российский премьер прибыл в ботинках на высокой платформе. Как считает казахское издание Nur.kz, таким образом российский политик попытался компенсировать свой небольшой рост. Впрочем, не все читатели портала с этим согласились.