Tengri News: Нурик оставил «привет» памятнику Линкольну в Вашингтоне Гражданин Киргизии повредил монумент Аврааму Линкольну в Вашингтоне, написав на нём «Здесь был Нурик». Как передаёт портал Tengri News, мужчина был задержан полицией округа Колумбия, ущерб от его действий оценивается в $2 тыс. 21 сентября 2017 Tengri News

Назарбаев призвал сограждан отказаться от импортной еды, одежды и машин Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане «есть все необходимое для жизни», посоветовав воздержаться от покупки не очень нужных импортных товаров вроде фуа-гра, западной одежды или внедорожников Land Cruiser. Назарбаев также отметил на встрече с местными сельхозпроизводителями, что уборка урожая успешно завершается, и «скоро мы будем с хлебом, с деньгами и хорошим настроением», сообщает Tengri News. 8 сентября 2015 Tengri News

Хакеры из «Киберберкута» уличили США в постановке казней ИГ Украинские хакеры «Киберберкут» утверждают, что взломали устройство коллеги американского сенатора Джона Маккейна и обнаружили там «файл, значение которого невозможно переоценить». На носителе содержалось видео постановочной казни, совершаемой якобы боевиками террористической группировки «Исламское государство». 11 июля 2015 Nur.kz

Обама позвонил в Казахстан и услышал жалобы Лидеры США и Казахстана провели телефонный разговор, основной темой которого стало разрешение украинского кризиса, пишет Astana Times. Во время беседы Нурсултан Назарбаев среди прочего пожаловался своему американскому коллеге, что негативное влияние западных санкций ощущает не только Россия, но и вся Центральная Азия. 22 января 2015 Astana Times

Курсив.kz: Казахстан не рад наплыву гастарбайтеров из России Из-за финансового кризиса в России трудовые мигранты уезжают в Казахстан и другие страны региона, сообщает Курсив.kz. Однако, как отмечает издание, эти страны не готовы к такому увеличению предложения на своих рынках труда. 19 декабря 2014 Курсив.kz

Nur.kz: Казахстан засмотрелся на туфли Медведева В Казахстане оживленно обсуждают фотографии встречи Дмитрия Медведева с Нурсултаном Назарбаевым, на которую российский премьер прибыл в ботинках на высокой платформе. Как считает казахское издание Nur.kz, таким образом российский политик попытался компенсировать свой небольшой рост. Впрочем, не все читатели портала с этим согласились. 16 декабря 2014 Nur.kz

«Курсив.Kz»: Северный Казахстан «напрашивается» на российскую аннексию Социальная сеть «ВКонтакте» удалила группу «Северный Казахстан – это русская земля», которая содержала призывы включить некоторые области Казахстана в состав России. Однако, как пишет «Курсив.Kz», данное сообщество было заблокировано только на территории Казахстана, поскольку Роскомнадзор не внес ее в число экстремистских на территории РФ. 25 сентября 2014 Курсив.kz

Курсив.kz: Россия помешала создать «тюркский Таможенный союз» Турция, Казахстан, Азербайджан и Киргизия не планируют создавать общую свободную экономическую зону на нынешнем саммите тюркоязычных государств в Бодруме. Казахстанский Курсив.kz считает, что над этим немало потрудилась российская дипломатия. Вместо этого Москва предлагает Азербайджану и Киргизии вступить в Евразийский союз. 4 июня 2014 Курсив.kz

Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в «союз равных» Лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о создании ЕАЭС - объединенного рынка трех стран, суммарной емкостью 170 миллионов человек. Как особо подчеркнул казахский лидер, участники союза будут принимать решения совместно и равноправно. 29 мая 2014 Курсив.kz

Украинские СМИ выдают убитых казахских военных за «русских» На украинских сайтах расходится информация о «потерях», которые несут «российские военные» на Украине, с фотографией гроба, накрытого флагом России. Но судя по оригиналу, этот снимок был сделан в Казахстане во время похорон погибших в 2012 году пограничников – и это уже не первый случай, когда сторонники Майдана используют фотографии казахов для своей пропаганды, отмечает портал Tengri News. 16 апреля 2014 Tengri News