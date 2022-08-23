Курсив: в Казахстане отреагировали на слова посла Украины про убийство русских

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что «целью Украины является убить как можно больше русских». Как пишет «Курсив.kz», МИД Казахстана также отреагировал на заявления Врублевского. Послу был выражен протест и высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что «целью Украины является убить как можно больше русских». Как пишет «Курсив.kz», заявление было размещено на сайте ассамблеи.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский говорит, что «целью Украины является убить как можно больше русских». Фрагмент его интервью опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы постараемся убить больше русских. Чем больше мы убьём их сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям. Вот и всё», — сказал Врублевский.

В заявлении Ассамблеи народа Казахстана подчёркивается, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не использоваться для разжигания ненависти и вражды.

«В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — говорится в сообщении.

Они призвали казахстанцев «не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа».

«Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа», — подчеркнули члены ассамблеи.

МИД Казахстана также отреагировал на заявления Петра Врублевского. Послу был выражен протест в связи с его высказываниями.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — говорится в заявлении МИД.