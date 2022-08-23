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Курсив: в Казахстане отреагировали на слова посла Украины про убийство русских

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что «целью Украины является убить как можно больше русских». Как пишет «Курсив.kz», МИД Казахстана также отреагировал на заявления Врублевского. Послу был выражен протест и высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.
Курсив: в Казахстане отреагировали на слова посла Украины про убийство русских
t.me

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что «целью Украины является убить как можно больше русских». Как пишет «Курсив.kz», заявление было размещено на сайте ассамблеи. 

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский говорит, что «целью Украины является убить как можно больше русских». Фрагмент его интервью опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Мы постараемся убить больше русских. Чем больше мы убьём их сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям. Вот и всё», — сказал Врублевский. 
 
В заявлении Ассамблеи народа Казахстана подчёркивается, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не использоваться для разжигания ненависти и вражды. 
 
«В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — говорится в сообщении. 
 
Они призвали казахстанцев «не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа». 
 
«Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа», — подчеркнули члены ассамблеи. 
 
МИД Казахстана также отреагировал на заявления Петра Врублевского. Послу был выражен протест в связи с его высказываниями. 
 
«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — говорится в заявлении МИД.
 
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источник
Курсив.kz Казахстан Азия
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