«Засранец» и «обиженная ливерная колбаса» — Telepolis составил топ скандальных цитат украинского посла в Германии

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник постоянно вызывает возмущение и гнев своими «жёсткими словесными нападками» на власти Германии, сообщает Telepolis. Его обвиняют в провокациях и бесстыдстве, а также поляризации немецкого общества. В качестве примера автор статьи Харальд Нойбер решил привести топ-10 самых скандальных цитат «дипломата».

Ни один другой «дипломат» в Германии ни в военные, ни в мирные времена не вызывал такой поляризации в немецком обществе, как украинский посол в Берлине Андрей Мельник, пишет Telepolis. За прошедшие недели он постоянно заставлял о себе говорить, и причиной этому служили не боевые действия на Украине, а он сам. Ведь он постоянно вызывал ярость своими «жёсткими словесными нападками» на немецких политиков, объясняет автор статьи Харальд Нойбер.

Мнения о Мельнике сильно расходятся, продолжает немецкое издание. Одни его защищают, отмечая, что он действительно груб в своих высказываниях, но «попадает ими в цель». Другие же обвиняют его в провокациях и бесстыдстве, требуют от него извинений или отставки. Telepolis решил составить топ-10 «скандальных цитат» Мельника.

Первое место. После того как Киев отказал немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите на Украину, от поездки туда воздержался и канцлер ФРГ Олаф Шольц. В ответ на такое решение Мельник написал у себя в Twitter: «Строить из себя обиженную ливерную колбасу — не очень похоже на государственного деятеля».

Второе место. Одной из самых жёстких словесных нападок дипломата можно считать ругательство, которое он произнёс в адрес председателя комитета бундестага по внешней политике Михаэля Рота. Во время ток-шоу в эфире немецкого телевидения, на котором они оба присутствовали, Мельник разозлился и покинул студию, обвинив Рота в том, что он никогда не говорит правду, а только бежит от неё. А на выходе посол выкрикнул: «Засранец!»

Третье место. В одном из своих интервью немецким СМИ украинский посол обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот «сплёл целую паутину контактов с Россией», что «для него отношения с Россией всегда будут чем-то фундаментальным, даже священным, независимо от того, что произойдёт». Также дипломат напрямую обвинил его в том, что Германия попала в энергетическую зависимость от России. По его словам, причиной тому послужили действия Штайнмайера на посту главы ведомства федерального канцлера, а также министра иностранных дел.

Четвёртое место. За коллегу по Социал-демократической партии Германии вступился бывший министр экономики Зигмар Габриэль, назвав обвинения в адрес Штайнмайра «ложными и злонамеренными». Он напомнил Мельнику, что никто в Европе не сделал так много для поддержки Украины, как экс-министр иностранных дел и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. В ответ украинский посол написал у себя в Twitter: «Таким образом вы замалчиваете ВАШУ ЛИЧНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ответственность за путинский проект «Северный поток — 2», который вы запустили в 2015 году, находясь на посту вице-канцлера».

Пятое место. Как-то глава фракции левых в бундестаге Фабио Де Мази рассказал у себя в Twitter про праворадикальный украинский батальон «Азов». Мельник тут же отреагировал на его пост: «Фабио Де Мази, Вам и всем Вашим приятелям стоило бы лучше закрыть свой левый рот. Это Левая партия десятилетиями обхаживала военного преступника Путина и эту ужасную агрессивную Россию. До сегодняшнего дня. Поэтому лучше закройте свой рот». Де Мази же обвинил украинского посла в том, что он лжёт, представляя мир таким, как ему удобно. То, что бойцы батальона «Азов» позируют с нацистскими флагами и мирятся с присутствием в своих рядах опасных фашистов, — это не выдумка русских, подчеркнул немецкий политик.

Шестое место. В начале марта политолог Йоханнес Варвик предложил в качестве решения украинского конфликта создать правительство Украины в изгнании в Берлине или Варшаве. По его мнению, в конечном счёте в Киеве окажутся удобные Москве власти. Вопрос только в том, «как много крови будет пролито на пути к этому». В ответ на его рассуждения Мельник написал у себя в Twitter: «Вы настоящий за…»

Седьмое место. В своём эссе «Война и возмущение» немецкий философ Юрген Хабермас встал на сторону рационального и предметного подхода к решению украинского конфликта, одобрив политику Олафа Шольца. Украинский посол тут же назвал его «понимающим Путина» и объявил «моральным банкротом».

Восьмое место. Когда 27 марта Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил Мельника на концерт солидарности с Украиной во Дворец Бельвю в Берлине, дипломат отреагировал на него так: «Небольшой спойлер: выступать будут ТОЛЬКО РУССКИЕ(!) СОЛИСТЫ (пианист Кисин и баритон Погосов). Ни одного украинца! <…> Издевательство. Простите, буду держаться подальше». В действительности же в мероприятии участвовали исполнители не только из России, но и с Украины, из Белоруссии и Германии. Все они осуждают боевые действия на Украине и хотят послать сигнал солидарности, мира, а также общей веры в ценность свободы и самоопределения, заявили в канцелярии федерального президента.

Девятое место. В одном из своих материалов немецкая газета Die Zeit рассказала про украинский батальон «Азов», отметив, что он состоит из «националистов и праворадикалов, которые в прошлом совершали преступления». В ответ на эту статью Мельник призвал прекратить «демонизировать» военное подразделение, «подыгрывая российской пропаганде»: «Эти смелые бойцы защищают свою родину, главным образом осаждённый город Мариуполь. Оставьте их в покое».

Десятое место. Совсем недавно на ток-шоу «Анна Вилль» произошла стычка между украинским послом и социологом Харальдом Вельцером. Во время разговора учёный выступил за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. «То, что Вы предлагаете, аморально, — прокомментировал его слова Мельник. — То, что Вы и Ваши коллеги предлагаете, — это абсолютная иллюзия. Вам легко сидеть в своей профессорской комнате и философствовать». В ответ Вельцер предложил Мельнику помолчать и послушать: «Я Вам кое-что скажу, господин Мельник. Я нередко замечаю, что Вы крайне оскорбительно ведёте себя со своими собеседниками. <…> Почему Вы позволяете себе так просто судить о мотивах людей, как Вы ранее начали («Вы в Вашей профессорской комнате»), — мы говорим как члены общества с опытом войны, пронесённым через поколения».