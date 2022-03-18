Junge Welt: «он невыносим» — немецкие политики устали от постоянных требований посла Украины

На фоне украинского кризиса посол Украины в Берлине Андрей Мельник практически каждый день предъявляет немецкому правительству требования, нацеленные на обострение ситуации и вовлечение Германии в вооружённый конфликт, пишет junge Welt. Дошло до того, что «нервы не выдержали» у парламентского стас-секретаря в Министерстве строительства Зёрена Бартоля. «Как по мне, этот «посол» уже невыносим», — написал он у себя в Twitter.

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 года регламентирует то, что позволено и не позволено делать представителям других стран в принимающих их государствах, пишет junge Welt. В частности, им запрещено вмешиваться в их внутренние дела, отмечает автор статьи Нико Попп. Но украинский посол Андрей Мельник, видимо, как-то по-своему интерпретирует эти правила поведения и на фоне украинского кризиса практически ежедневно предъявляет немецкому правительству всё новые требования, нацеленные на обострение ситуации и вовлечение ФРГ в вооружённый конфликт.

Дошло до того, что «нервы не выдержали» у парламентского стас-секретаря в Министерстве строительства Зёрена Бартоля из Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию. После того как Мельник в очередной раз обратился за ещё одной правительственной декларацией к канцлеру Германии Олафу Шольцу, который и так щедро снабжает Украину боеприпасами, Бартоль написал у себя в Twitter: «Как по мне, этот «посол» уже невыносим». Потом ему, видимо, кто-то позвонил и он удалил пост, извинившись, в частности, за то, что поставил слово «посол» в кавычки.

А Мельник продолжил в том же духе, пишет junge Welt. У себя в Twitter он раскритиковал материал немецкой газеты Die Zeit, в которой автор якобы не выразил должного безоговорочного восхищения фашистам из националистического батальона «Азов», которых сам посол считает «отважными бойцами». Он призвал прекратить «демонизацию» подразделения. Эта ситуация показывает, что дипломатический представитель Украины, который в 2015 году в Мюнхене со словами «наш герой» возложил цветы к могиле нацистского коллаборациониста Степана Бандеры, прекрасно понимает, что у него в Берлине есть влиятельные союзники, которые прикрывают ему спину.