Habertürk: Китай пока держит нейтралитет в противостоянии России и Запада, анализируя последствия для Тайваня

Судя по сообщениям в китайских СМИ за последние три недели, эта страна выступает против позиции и имиджа Запада, однако при этом сохраняет относительный нейтралитет в сфере оказания помощи России, пишет турецкое издание Habertürk. Китай внимательно наблюдает за ситуацией и пытается не только выяснить для себя, какие преимущества он может получить в свете конфликта России и Запада на фоне эскалации украинского кризиса, но и как он может скорректировать свои цели в отношении Тайваня с учётом ситуации, говорится в статье.

Китай пока избегает напрямую выступать против Запада, ограничиваясь заявлениями, что конфликт на Украине должен быть как можно скорее прекращён и в эту страну больше не нужно поставлять оружие. В то же время в ходе голосования в ООН по резолюции с осуждением действий России китайцы воздержались. Но если этот конфликт затянется, то китайской администрации будет непросто сохранять свою относительно нейтральную позицию в соперничестве России и США, пишет турецкое издание Habertürk.



На формирование балансов сил здесь также повлияет борьба за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прогнозирует автор. По его мнению, наблюдая за событиями вокруг Украины, Китай ищет ответы на три вопроса: как эти события повлияют на цели и ориентиры Китая на Тайване (а также относительно спорных островов в Южно-Китайском море), как ему надо позиционировать себя в борьбе между Западом и Россией и какие преимущества можно получить.



И вполне вероятно, что способность Запада оказать относительно интегрированную поддержку Украине напрямую повлияет и на цели Китая в отношении Тайваня, отмечается в статье. Судя по информационным сообщениям и аналитическим материалам, которые появляются в китайских СМИ с 24 февраля, этот контент потенциально направлен на дискредитацию позиции и имиджа Запада в целом, однако в вопросе оказания помощи России пока сохраняется ориентация на нейтралитет, пишет Habertürk.



В последнее время стратегические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В то же время в 2021 году объём торговли России с Китаем составлял примерно одну десятую часть от её торговли с Европой и США. А объём газа, приобретаемого Китаем у России, сейчас составляет лишь около 5% от того, что покупает Европа, если не считать новой линии газопроводов, которую планируется дополнительно построить из Сибири, говорится в статье.



Сейчас Россия поставляет в Китай всего 10 млрд кубометров с месторождений Восточной Сибири, но ожидается, что к 2025 году эта цифра увеличится до 38 млрд кубометров. А месторождения Западной Сибири пока не связаны с Китаем, однако к 2030 году Россия хочет построить новый трубопровод, по которому отсюда тоже можно будет транспортировать в Поднебесную около 50 млрд кубометров, поясняет Habertürk.



Однако некоторые эксперты предупреждают, что с помощью дополнительного экспорта в Китай России всё равно не удастся полностью компенсировать возможные газовые ограничения в отношении европейского рынка. Кроме того, вариант экспорта в альтернативные страны при таком ограничении в сфере энергетики существенно ослабит глобальное влияние России, полученное за счёт энергетической карты, и вряд ли это соответствует «той картине холодной войны, которую представляет себе Путин», подчёркивается в статье.



Кроме того, Пекин обеспокоен вопросами продовольственной безопасности на фоне конфликта, учитывая, что Россия и Украина — крупнейшие производители пшеницы. Не случайно китайский лидер Си Цзиньпин в своём заявлении, сделанном 6 марта, подчеркнул необходимость уменьшить зависимость своей страны от зарубежных сельскохозяйственных рынков и заявил, что «миски китайского народа должны быть наполнены китайским рисом», пишет Habertürk.



Дело в том, что уровень самообеспечения Китая продовольствием в течение последних десяти лет вызывает беспокойство, учитывая, что в качестве конечной цели был назван показатель 95%. Однако за последние несколько лет речь идёт о его снижении до уровня 80%, говорится в статье. Наряду с этим было принято решение наращивать в Китае энергопроизводство для обеспечения безопасности энергоснабжения, учитывая, что эта страна до сих пор остаётся крупным импортёром нефти и природного газа. Планируется прежде всего расширить производство ветровой энергии в пустынных районах и увеличить запасы угля до уровня свыше 200 млн тонн.



На данном этапе, когда Китай работает над обеспечением дешёвых закупок российских энергоресурсов и стратегически важных зерновых продуктов, китайские финансовые учреждения не слишком стремятся противостоять санкциям, отмечается в статье. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, созданный в Пекине в качестве альтернативы Всемирному банку, 3 марта приостановил выдачу кредитов России и Белоруссии.



Вместе с тем Россия в ответ на санкции, связанные с решением платёжных систем Visa и Mastercard уйти с российского рынка, хочет использовать широко распространённую китайскую систему международных платежей UnionPay. Окончательное решение о сотрудничестве в этой сфере пока не принято, однако оно может частично облегчить России существующие сложности с банковско-платёжной системой, пишет Habertürk.



Таким образом, можно ожидать, что в случае затяжного конфликта китайской администрации будет непросто сохранять свою нынешнюю позицию в соперничестве России и США, полагает автор. По его мнению, на формирование балансов сил здесь также повлияет борьба за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая цели Китая в отношении Тайваня и то, как США будут выстраивать линию сопротивления на Тайване.



Что же касается расчёта на достижение перемирия в краткосрочной перспективе, можно сделать вывод, что Китай вряд ли захочет открыто противостоять Западу в вопросе санкций в отношении России, учитывая, что китайское правительство сейчас активно пытается контролировать цены на сырьё внутри страны, — при этом сохранить стабильность и достичь показателей экономического роста не менее 5,5%, заключает автор.