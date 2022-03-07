Несмотря на события на Украине, Китай твёрдо придерживается партнёрства с Россией, сообщает редакционная сеть Германии RND. Как заявил иностранных дел Ван И, сотрудничество двух стран входит в число «самых важных» двусторонних отношений в мире. Поэтому, какой бы враждебной ни была международная обстановка, Россия и Китай сохранят своё стратегическое партнёрство и продолжат активно развивать его в новой эпохе.

«Каким бы коварным ни был международный шквал, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и будут продвигать всеобъемлющее сотрудничество в новой эпохе», — заявил министр иностранных дел страны Ван И на пресс-конференции по случаю ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей.

Как сообщает редакционная сеть Германии RND, по словам высокопоставленного китайского дипломата, Россия и Китай являются близкими соседями и стратегическими партнёрами, а их отношения входят «в число самых важных двусторонних отношений в мире».

Сотрудничество России и Китая не только идёт на пользу народам обеих стран, «но и способствует миру, стабильности и развитию в мире». Как отмечается в статье, обе страны отвергают возвращение к мышлению в духе холодной войны, а также идеологическую конфронтацию, и выступают за демократизацию международных отношений, отметил Ван И на тщательно организованной пресс-конференции.

Кроме того, по мнению министра иностранных дел Китая, ситуацию на Украине нельзя сравнивать с напряжённостью вокруг Тайваня. «Тайваньский вопрос совершенно иной», — заявил Ван И в Пекине. Тайвань является «неотъемлемой частью Китая» и «чисто внутренним делом». Вопрос Украины, с другой стороны, представляет собой спор между двумя странами, Россией и Украиной.

«Некоторые люди» делали акцент на суверенитете в вопросе Украины и «вопиюще применяли двойные стандарты», подрывая тем самым суверенитет и территориальную целостность Китая на Тайване, подчеркнул Ван И. По его словам, причиной напряжённости стали попытки властей Тайваня изменить статус-кво и отделить остров от Китая, однако у таких попыток нет будущего, отметил министр иностранных дел Поднебесной.

Некоторые силы в США поддерживали стремление Тайваня к независимости, однако это ввергнет Тайвань в «опасную ситуацию» и приведёт к «невыносимым последствиям» для американской стороны, предостерёг Ван И. Будущее Тайваня, по его словам, заключается в мирном развитии отношений через Тайваньский пролив. «Тайвань в конце концов вернётся в объятия родины», — с уверенностью заявил министр иностранных дел Китая.

Как отмечает RND, США поддерживают обороноспособность Тайваня и поставляют ему оружие. Предыдущие администрации США оставляли открытым вопрос о том, окажут ли они военную помощь острову в случае нападения Китая. Однако президент США Джо Байден в октябре заявил, что США «обязаны» сделать это, напоминает RND.