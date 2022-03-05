Global Times: эксперты прогнозируют рост оборонного бюджета Китая приблизительно на 7%

По прогнозам экспертов, в этом году китайские власти объявят об очередном росте оборонного бюджета страны, пишет Global Times. Как ожидается, по сравнению с прошлым годом он может увеличиться приблизительно на 7%, говорится в материале.

Оборонный бюджет Китая в этом году может вырасти приблизительно на 7%, сообщает Global Times со ссылкой на прогнозы экспертов.



В КНР сейчас наблюдается положительное экономическое развитие, однако страна столкнулась с угрозами в сфере безопасности.

Как поясняет издание, именно эти два фактора обусловили потребность Поднебесной в дальнейшем наращивании национального оборонного потенциала для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и законных интересов.



Проект оборонного бюджета, как ожидается, будет опубликован в субботу на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.



Как напоминает Global Times, китайский оборонный бюджет неизменно растёт с 2016 года. В 2021 году было объявлено, что он составит 1,35 триллиона юаней ($209 млрд), т.е. на 6,8% больше, чем годом ранее. А в 2020 году рост оборонного бюджета по сравнению 2019-м составил 6,6%.



По словам китайского военного эксперта Фу Цяньшао, хотя экономика КНР и пострадала от COVID-19, однако Пекин хорошо справился с профилактикой и контролем эпидемии и переживает относительно здоровое экономическое развитие. Поэтому вполне вероятно, что Китай потратит больше средств на национальную оборону, прогнозирует Фу.



Как напоминает издание, ВВП Китая в 2021 году увеличился на 8,1%, что стало самым высоким показателем почти за десятилетие и значительно превысило установленную китайским правительством цель по достижению темпов роста выше 6%.