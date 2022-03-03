Politico: Пентагон перепишет Стратегию по национальной обороне из-за событий на Украине

На фоне ввода российских войск на Украину Пентагон принял решение переработать свою Стратегию по национальной обороне и отложить её публикацию, пишет Politico. При этом, как отмечает журнал, в новой версии США по-прежнему угрозой №1 будут считать Китай, однако всё же уделят большее внимание России.

Ввод российских войск на Украину вынудил Пентагон пересмотреть свои долгосрочные оборонительные планы буквально незадолго до того, как он собирался их огласить в публичном пространстве, пишет Politico.

Администрация Байдена отложила публикацию своей Стратегии по национальной обороне и собирается её пересмотреть. В этом документе Пентагон должен изложить текущие и долгосрочные проблемы безопасности, стоящие перед США и их союзниками, на фоне ввода российских войск на Украину и угрозы, которую этот шаг Москвы представляет для стран Восточной Европы.

Хотя администрация по-прежнему будет рассматривать Китай как угрозу №1, по словам источников, знакомых с ситуацией, кризис на Украине привёл к тому, что США в рамках новой стратегии будут уделять России больше внимания.

«Они переписывают стратегию, чтобы более явно выделить Россию и остальной мир из-за того, что происходит на Украине», — сообщил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

«Предыдущая версия была очень китаецентрична, и они её переделывают, чтобы она была немного более всеобъемлющей. При этом они всё ещё считают Китай нарастающей проблемой», — добавил он.

Первоначально Стратегия по национальной обороне должна была выйти в феврале, однако её публикация была перенесена на неопределённый срок. «Я бы не стал утверждать, что они её полностью перепишут, — отметил один сотрудник аппарата конгресса. — Но нельзя отрицать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась в корне, причём невиданным за последние десятилетия образом. Стратегия по национальной обороне будет должна отразить этот факт».

Предыдущая Стратегия по национальной обороне, которая вышла в 2018 году, во многом ознаменовала перелом в политическо-стратегическом мышлении Вашингтона. В рамках этого документа США, в частности, начали уделять больше внимания не Ближнему Востоку, а таким своим «приблизительно равным» по силе конкурентам, как Китай и Россия, что привело к большим переменам в приоритетах Пентагона.

По словам председателя комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адама Смита, действия России на Украине и угроза НАТО изменили расчёты политиков. «Существует сильное стремление дать отпор очень, очень большой угрозе, и это обстоятельство, разумеется, изменило всё это, — сообщил он. — Так что да, документ будет переосмыслен, и это переосмысление будет исходить из той простой предпосылки, что Россия представляет собой ещё большую проблему, чем мы считали ранее».