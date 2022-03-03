Politico: Пентагон перепишет Стратегию по национальной обороне из-за событий на Украине
Ввод российских войск на Украину вынудил Пентагон пересмотреть свои долгосрочные оборонительные планы буквально незадолго до того, как он собирался их огласить в публичном пространстве, пишет Politico.
Администрация Байдена отложила публикацию своей Стратегии по национальной обороне и собирается её пересмотреть. В этом документе Пентагон должен изложить текущие и долгосрочные проблемы безопасности, стоящие перед США и их союзниками, на фоне ввода российских войск на Украину и угрозы, которую этот шаг Москвы представляет для стран Восточной Европы.
Хотя администрация по-прежнему будет рассматривать Китай как угрозу №1, по словам источников, знакомых с ситуацией, кризис на Украине привёл к тому, что США в рамках новой стратегии будут уделять России больше внимания.
«Они переписывают стратегию, чтобы более явно выделить Россию и остальной мир из-за того, что происходит на Украине», — сообщил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.
«Предыдущая версия была очень китаецентрична, и они её переделывают, чтобы она была немного более всеобъемлющей. При этом они всё ещё считают Китай нарастающей проблемой», — добавил он.
Первоначально Стратегия по национальной обороне должна была выйти в феврале, однако её публикация была перенесена на неопределённый срок. «Я бы не стал утверждать, что они её полностью перепишут, — отметил один сотрудник аппарата конгресса. — Но нельзя отрицать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась в корне, причём невиданным за последние десятилетия образом. Стратегия по национальной обороне будет должна отразить этот факт».
Предыдущая Стратегия по национальной обороне, которая вышла в 2018 году, во многом ознаменовала перелом в политическо-стратегическом мышлении Вашингтона. В рамках этого документа США, в частности, начали уделять больше внимания не Ближнему Востоку, а таким своим «приблизительно равным» по силе конкурентам, как Китай и Россия, что привело к большим переменам в приоритетах Пентагона.
По словам председателя комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адама Смита, действия России на Украине и угроза НАТО изменили расчёты политиков. «Существует сильное стремление дать отпор очень, очень большой угрозе, и это обстоятельство, разумеется, изменило всё это, — сообщил он. — Так что да, документ будет переосмыслен, и это переосмысление будет исходить из той простой предпосылки, что Россия представляет собой ещё большую проблему, чем мы считали ранее».
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