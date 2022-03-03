NYT: украинский кризис и санкции создали угрозу дальнейшего усиления инфляции во всём мире

Западные санкции не только потрясли экономику России, но и создали угрозу дальнейшего усиления инфляции во всём мире. Как пишет The New York Times, уже подскочили цены на нефть, газ и товары повседневного спроса, а также серьёзно возросла нагрузка на цепочки поставок, которые ещё не оправились после пандемии, и в долгосрочной перспективе данная ситуация наверняка будет иметь последствия для будущих бюджетных решений целого ряда стран.

Всего за несколько дней глобальные экономические перспективы ухудшились, а неожиданно мощные финансовые санкции потрясли российскую экономику и создали угрозу дальнейшего усиления инфляции во всём мире. Как пишет The New York Times, уже подскочили цены на нефть, газ и товары повседневного спроса, а также серьёзно возросла нагрузка на цепочки поставок, которые ещё не оправились после пандемии.

Как продолжает издание, в совокупности российская спецоперация и западные санкции вносят огромную неопределённость и нестабильность в процесс принятия экономических решений, усиливая риски для глобальных перспектив. Ограничения подготовлены таким образом, чтобы не нарушить жизненно важный экспорт энергоресурсов, от которого зависит Европа. И хотя это помогает ослабить рост цен на энергоресурсы, но полностью остановить его не удаётся, так как причиной этого роста является беспокойство по поводу перебоев с поставками нефти и газа.

Тревога по поводу возможного дефицита также привела к росту цен на зерно и металлы, а это чревато увеличением расходов потребителей и бизнеса. Россия и Украина являются крупными экспортёрами пшеницы и кукурузы, а также таких металлов, как палладий, алюминий и никель, которые используются во всём — от мобильных телефонов до автомобилей.

Кроме того, считают эксперты, и без того огромные транспортные расходы могут вырасти ещё больше.

«Мы станем свидетелями колоссального роста цен на океанские и воздушные перевозки», — говорит Гленн Кепке, работающий генеральным директором сетевого проекта в чикагской консалтинговой фирме по вопросам поставок FourKites.

Он предупредил, что тарифы на океанские перевозки могут вырасти с $10 тыс. за контейнер до $20 тыс. и даже до $30 тыс., а цены на авиаперевозки могут подскочить ещё больше, поскольку Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран. Это означает, что самолётам придется летать окружными маршрутами, а это приведёт к увеличению расхода топлива и может заставить перевозчиков уменьшить загрузку самолётов.

«Мы также столкнёмся с увеличением дефицита продукции. Сейчас не сезон, но компании готовятся к увеличению летних объёмов, а это окажет серьёзное воздействие на наши цепочки поставок», — считает Кепке.

Как отмечает автор материала, некоторые аналитики и экономисты признали, что недооценили масштабы российской спецоперации на Украине и реакцию мирового сообщества. События развиваются очень быстро, и оценки потенциальных экономических последствий тоже меняются в сторону ухудшения. Большую обеспокоенность вызывает инфляция, которая в США достигла самого высокого уровня с 1980-х годов. Сейчас в каждом экономическом сценарии на первый план выходят вопросы о том, насколько ещё может вырасти инфляция и как на это отреагирует Федеральный резерв и другие центробанки.

«ФРС в сложной ситуации, инфляция составляет 7,5 процента. Но они знают, что в случае увеличения процентных ставок рынки рухнут. Хороших вариантов мало, и я не рассчитываю на счастливый конец», — рассказал изданию старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лакман.

Другие эксперты осторожнее говорят о последствиях, ссылаясь на изолированность российской экономики. Президент Института мировой экономики имени Петерсона Адам Позен считает, что возникают трудные вопросы, особенно для Европы. Прежде всего — как этот конфликт отразится на инфляции и грозит ли он стагфляцией, когда экономический рост замедляется, а цены быстро растут. Но в целом, считает он, ущерб, скорее всего, будет невелик, но это не значит, что он не будет ощущаться на местах. Позен отмечает, что некоторые европейские банки могут пострадать из-за своих связей с российской финансовой системой и что восточноевропейские компании могут лишиться доступа к российским деньгам.

Председатель Совета экономических советников при администрации Байдена Сесилия Рауз считает, что главным последствием конфликта для американской экономики станет повышение цен на бензин, который уже стоит примерно на доллар дороже, чем год назад. Однако рост цен на энергоресурсы хоть и негативно отразится на их потребителях, но принесёт прибыль добывающим компаниям, а в американской экономике есть и те, и другие. В целом же в долгосрочной перспективе этот конфликт наверняка будет иметь последствия для будущих бюджетных решений целого ряда стран.

«Сейчас мы стали свидетелями расчленения одной из крупнейших экономик на нашей планете. И насколько я разбираюсь в тактике, это очень опасная тактика», — говорит главный экономист консалтинговой фирмы High Frequency Economics Карл Вайнберг.