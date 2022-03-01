Экономика, коронавирус, Украина: NYT о темах первого обращения Байдена к нации

Первоначально в своём первом обращении к нации президент США Джо Байден собирался сосредоточиться на экономике и пандемии, но события на Украине смешали ему планы, пишет The New York Times. Как отмечает газета, Байден всё равно напомнит о своих успехах в этих сферах, а также поставит себе в заслугу единый ответ Запада на кризис в Европе.

Президент США Джо Байден воспользуется своим первым обращением к нации о положении в стране, чтобы записать себе в заслуги здоровую экономику, а также единый ответ Запада в контексте событий на Украине, даже несмотря на то, что он собирается признать проблему борьбы с инфляцией и противостояния «демократий с автократиями» во всём мире, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников администрации.

Первоначально предполагалось, что речь, работа над которой идёт уже несколько месяцев, коснётся в основном внутриполитических вопросов и поможет подтолкнуть забуксовавшие было усилия по принятию законов в социальной сфере.

Однако недавние события в Европе заставили Белый дом скорректировать планы таким образом, чтобы выступление Байдена, по выражению пресс-секретаря Джен Псаки, «отражало текущий момент». Псаки, в частности, сообщила, что американский лидер в ходе своей речи расскажет об усилиях администрации касательно ответа России.

«Думаю, что люди могут ожидать описания важности Соединённых Штатов с точки зрения мирового лидерства, отстаивания ценностей и глобальных норм», — отметила она.

До сих пор действия президента, направленные на противостояние Владимиру Путину, поддерживали обе партии конгресса. Вместе с тем ряд законодателей всё же пожаловались на то, что команда Байдена слишком медленно вводила санкции против Москвы отчасти из-за её стремления учесть интересы европейских стран.

Несмотря на события на Украине, по словам источников газеты, Байден всё равно уделит главное внимание двум важнейшим вопросам своего срока: экономике и пандемии коронавируса.

Байден выступит с речью на совместном заседании конгресса на фоне восстановления экономики после рецессии, вызванной коронавирусом. При этом президент собирается подчеркнуть низкий уровень безработицы, быстрый рост ВВП и появление более 6 млн рабочих мест с начала его срока. Вместе с тем этот позитив будет немного омрачён ростом опасений по поводу рекордной инфляции.

«Президент обязательно завтра упомянет слово «инфляция», — заверила Псаки, согласившись с тем, что американцы считают её «огромной проблемой».

Байден также призовёт конгресс одобрить его законопроект Build Back Better или какую-то его часть, который забуксовал в сенате из-за противодействия двух ключевых умеренных демократов. По этому плану предполагается потратить сотни миллиардов долларов на социальное обеспечение детей и пожилых людей.

Что же касается коронавируса, то, по словам одного чиновника Белого дома, Байден «укажет на тот колоссальный прогресс, которого страна добилась» за последние 13 месяцев. При этом пандемию он собирается затронуть лишь широкими мазками в духе «ситуация налаживается, но худшее ещё не вполне позади».