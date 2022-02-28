Пытается ограничить напряжённость: CNN о несимметричном ответе Белого дома на заявление Путина о силах сдерживания

На фоне приказа президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим Белый дом попытался ограничить рост напряжённости, передаёт CNN. Как отмечает канал, Вашингтон не стал отвечать Москве симметричными мерами, отметив, что эта угроза — «искусственно созданная».

Детали о реакции США на сегодняшние события нам расскажет репортёр CNN в Белом доме Жасмин Райт. Она выходит с нами на прямую связь из Вашингтона. Определённо, риторика о ядерном оружии со стороны Владимира Путина — это обострение. Не так ли, Жасмин?

ЖАСМИН РАЙТ, репортёр CNN в Белом доме: Да, Вы правы. Но хотя американские чиновники ответили Путину жёсткой риторикой, Белый дом, судя по всему, пытается — хотя бы отчасти — ограничить обострение напряжённости. Вместо того чтобы отвечать Путину симметричными мерами, Майкл, они заявили, что его слова носят признак неспровоцированного нагнетания напряжённости и искусственно созданной угрозы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки достаточно чётко пояснила текущую позицию Белого дома в интервью ABC News. Послушайте.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Это, по большому счёту, укладывается в поведение Владимира Путина в рамках нынешнего конфликта. Речь идёт об искусственном создании угроз, которых не существует в реальности, с тем чтобы оправдать дальнейшие действия. Мировое сообщество и американцы должны смотреть на подобные шаги именно с такой точки зрения.

ЖАСМИН РАЙТ: Это заявление Джен Псаки, которой также вторят и другие чиновники администрации, сделала после того, как Владимир Путин всего лишь за одну неделю уже дважды напомнил о своём ядерном арсенале, пригрозив своим потенциалом в этой сфере.

Тем не менее всё это происходит на фоне недели, во время которой США и их европейские союзники, а также Канада не только дали единый ответ России и осудили её, но и ввели против неё жёсткие санкции. США и их партнёры, по их словам, вводят их волнами, пытаясь дать пропорциональный ответ на продолжающиеся действия России на Украине. Без всяких сомнений, Майкл, эту тему президент Байден поднимет на переговорах со своими союзниками и партнёрами в Белом доме, когда вернётся из поездки в Делавэр. Майкл?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2022 года.