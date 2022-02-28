CNN: отразится на всех американцах — российско-украинский кризис привёл к росту цен на бензин в США

Российско-украинский кризис привёл к тому, что в США цены на бензин поползли вверх, причём, согласно прогнозам, к середине марта его средняя стоимость по стране может составить 4 доллара за галлон, передаёт CNN. Таким образом военная спецоперация России на Украине может отразиться на всех американцах, говорится в материале.

Ввод российских войск на Украину может привести к тому, что цены на бензин здесь, в США, вырастут по всей стране до 4 долларов за галлон. И произойдёт это через несколько недель, если не раньше.



БОРИС САНЧЕС, ведущий CNN: По данным Американской автомобильной ассоциации, этим утром средняя цена по стране на обычный бензин выросла до 3,6 доллара за галлон. Ранее на этой неделе президент Байден пообещал использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы помочь уберечь американцев от дополнительных расходов на бензоколонке. С подробностями корреспондент CNN Камила Берналь.



КАМИЛА БЕРНАЛЬ, корреспондент CNN: Борис, Кристи, как вы видите, цены на бензоколонках могут продолжить расти как здесь, так и по всей стране. И в плане цен всю страну будет обгонять Калифорния. Возьмите в качестве примера эту бензоколонку. За премиальное топливо вы здесь заплатите 6 долларов 35 центов. При этом за обычный бензин, который некоторые считают более дешёвым, вы заплатите 6 долларов 31 цент.



И хотя цены могут быть гораздо ниже в других частях страны, российско-украинский кризис может отразиться на всех нас. Отчасти так происходит потому, что Россия — крупный экспортёр и производитель нефти, а Украина — ключевой хаб по транзиту энергоносителей. Из-за этого кризиса эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели средняя цена за галлон бензина в США будет составлять 4 доллара. Эту цену мы, возможно, увидим уже в середине марта. И если так и произойдёт, то это будет самая высокая цена, которую мы видели с лета 2008 года.



Я пообщалась с парой туристов, которые сказали мне, что, как только они увидели эту цену, они сфотографировали её и выложили в своих соцсетях. По их словам, реакцией людей был шок. Вот что они мне сказали.



ЖЕНЩИНА: О, да, разница ощутима, особенно если вы ездите каждый день, например, на работу и обратно. Я работаю в колледже, и многие студенты жалуются: «Боже мой, что с бензином». Так что это, определённо, пугает.



МУЖЧИНА: В Аризоне моя обычная дорога составляет приблизительно 60 миль. Я тоже работаю в колледже. И всё это сильно бьёт по кошельку, поскольку в день я трачу на поездки около 15 долларов на дорогу в одну сторону. Так что выходит серьёзная сумма.



КАМИЛА БЕРНАЛЬ: Эксперты считают, что в Калифорнии всего через пару недель пять долларов за галлон будет средней ценой, нормой. В других частях цены на бензин относительно низкие. Например, в Техасе, Оклахоме, Канзасе. Возможно, у них цены не дойдут до среднего показателя, но в целом, скорее всего, все будут наблюдать рост (цен. — ИноТВ).



Компания JP Morgan также заявила, что мы увидим рост цен на нефть, если возникнут какие-то перебои с экспортом из России. Сейчас цена составляет чуть менее 100 долларов за баррель. Согласно их прогнозам, если будут перебои, то мы увидим 120—150 долларов за баррель. Борис, Кристи.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 27 февраля 2022 года.