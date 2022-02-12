ABC: стремительно растущая инфляция больно бьёт по карману рядовых американцев

Инфляция в США растёт самыми быстрыми темпами за четыре десятилетия, вынуждая семьи увеличивать свои ежемесячные траты на товары первой необходимости. Президент страны признал серьёзность проблемы и заверил, что цены будут снижены, но не уточнил, когда именно это произойдёт, сообщает ABC News.

Сегодня вечером поступают новые данные по инфляции. За прошедший год она действительно выросла сильнее, чем ожидали экономисты, и по прежнему находится на 40-летнем максимуме.

Сейчас американские семьи ежемесячно тратят в среднем на 275 долларов больше, чем всего год назад. Индекс цен вырос на 7,5 процента по сравнению с прошлым годом, достигнув наивысшего значения с 1982 года. Только за январь он поднялся на 0,6 пункта.

Цены на многие предметы первой необходимости ещё выше. Стоимость бензина на восьмилетнем максимуме. Мясо животных и птиц, рыба и яйца подорожали более чем на 12 процентов. Стоимость жилья также идёт вверх при ипотечной ставке, достигшей наибольшего значение за последние два года.

Президент Байден признаёт серьёзность ситуации. Инфляция значительно сказывается на гастрономических потребностях, сказал он, настаивая, что цены будут снижены. Очевидный вопрос: как скоро и насколько? С репортажем корреспондент ABC News Виктор Окендо.

Сегодня вечером стремительная инфляция растёт самыми быстрыми темпами за четыре десятилетия. Она вынуждает американские семьи тратить в среднем на 275 долларов в месяц больше на всё — от продовольствия до бензина.

ВИКТОР КЕНДО, корреспондент ABC News: Галлон бензина здесь стоит 3,99 доллара!

МУЖЧИНА: (Смеётся.) Нет, сэр!

Потребительские расходы взлетели до 7,5 процента по сравнению с этим же периодом прошлого года. Это самый высокий уровень с 1982 года.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Инфляция растёт. Она растёт. И когда цена на бензин для семьи поднялась, то это почувствовало всё домохозяйство.

Цены на бензин достигли восьмилетнего максимума. Стоимость мяса, птицы, рыбы и яиц выросла более чем на 12 процентов.

ЭЛЛА ПЕТЕРКИН, сиделка: Небольшая помощь — уже помощь.

Элла Петеркин — сиделка и мать-одиночка с тремя маленькими детьми. Как и многие американцы, она обращается к таким продовольственным банкам, как Feeding South Florida, чтобы свести концы с концами.

ЭЛЛА ПЕТЕРКИН: Когда вы идёте в супермаркет с сотней долларов, то уже не можете купить на них столько же, сколько покупали раньше.

Добытое в тяжёлой борьбе повышение заработной платы во время пандемии составило почти 6 процентов в годовом исчислении. Но этого роста недостаточно, чтобы успеть за инфляцией, которая превышает 7 процентов.

Страдания покупателей жилья также ухудшаются. Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам достигли двухлетнего максимума, увеличившись в среднем почти на 3,7 процента.

Ключевыми факторами, вызывающими инфляцию, стали проблемы с цепочкой поставок, вызванные в основном пандемией, и то, что домохозяйства накопили значительные сбережения из-за пандемии, а трата этих наличных увеличивает спрос. Вот почему ФРС сигнализирует о планах повысить процентные ставки и замедлить экономику.

МАРК ЗАНДИ, главный экономист компании Moody's Analytics: Сейчас мы наблюдаем наихудший этап инфляции. Думаю, к весне, а уж к лету наверняка, мы будем двигаться в правильном направлении.

ВИКТОР КЕНДО: Главный экономист Moody's также сказал нам, что, как он надеется, к этому времени в следующем году мы увидим инфляцию на более управляемом уровне около 3 процентов. Дэвид?

Хорошо. С нами на прямой связи из Флориды был Виктор Окендо. Виктор, спасибо.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.