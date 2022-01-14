WSJ: в декабре инфляция в США достигла самого высокого показателя за последние 40 лет

В прошедшем декабре индекс потребительских цен, который служит в США основным инструментом для расчёта инфляции, вырос на 7% по сравнению с тем же месяцем в 2020 году, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, последний раз такой показатель наблюдался в июне 1982 года, но если тогда инфляция шла на спад, то сейчас, на фоне кризиса цепей поставок, высокого спроса и распространения «омикрона», она продолжает набирать обороты.

В прошлом году инфляция в США достигла самых высоких показателей почти за сорок лет, сообщает The Wall Street Journal. Как заявило Министерство труда страны в среду 12 января, индекс потребительских цен, который измеряет изменения цен на товары и услуги за определённый период и служит одним из основных инструментов для расчёта инфляции в Америке, в декабре вырос на 7% по сравнению с тем же месяцем в 2020 году.

Как отмечает издание, инфляция в декабре ускорилась и по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла 6,8%. Декабрь дал самый высокий показатель с 1982 года и стал третьим месяцем подряд, когда инфляция превышала 6%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает зачастую нестабильные по цене категории вроде продуктов питания и энергии в декабре вырос на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель оказался самым высоким с 1991 года.

«Инфляция сейчас всё ещё продолжает набирать обороты. Скорее всего, своего пика она достигнет в следующие несколько месяцев, но её скорость в целом будет оставаться проблемой для потребителей, бизнеса и политики», — прокомментировала директор и старший экономист Wells Fargo Сара Хаус.

The Wall Street Journal обращает внимание, что в последний раз рост потребительских цен в 7% по сравнению с прошлым годом фиксировался в июне 1982 года, но тогда обстоятельства были совершенно иными. Сейчас инфляция продолжает расти, а тогда она замедлялась после того, как в 1980 году достигла пиковых показателей в размере 14,8%. В тот период после Исламской революции в Иране существенно выросли цены на нефть. Руководство Федерального резерва объявило войну инфляции и значительно повысило процентные ставки, из-за чего в 1980 году началась рецессия. Она усугубилась в 1981 году, когда процентные ставки выросли до 19%, но к лету 1982 года ставки стали стремительно снижаться, как и скорость инфляции.

Сегодня складывается другая ситуация. Пандемия подорвала работу цепей поставок, поэтому за ростом инфляции сейчас стоит нехватка товаров и высокий уровень потребительского спроса, который держится благодаря стимулирующим выплатам правительства. В таких условиях значительная доля повышения цен приходится на автомобили, мебель и прочие товары длительного пользования. По сравнению с 2020 годом в прошедшем декабре цены на автомобили и грузовики выросли на 37,3%, а на мебель для кухонь и гостинных — на 17,3%.

Экономисты и Федеральный резерв прогнозируют, что в новом году инфляция замедлится с урегулированием проблем в цепях поставок и нормализацией спроса. Однако распространение варианта «омикрон» добавило неопределённости в грядущие перспективы.

По оценкам главного экономиста KPMG Констанс Хантер, уже в первой половине 2022 года быстро растущий спрос на товары должен замедлиться, а вслед за ним перестанут столь стремительно повышаться цены. «Мне кажется, мы вернёмся к какому-то подобию нормы, когда у людей закончатся сбережения и когда, будем надеяться, мы разберёмся с «омикроном», — поделилась эксперт.

Как заявил на слушаниях в конгрессе во вторник 11 января глава Федерального резерва Джером Пауэлл, он рассчитывает, что в этом году удастся урегулировать проблемы с поставками и это поможет замедлить инфляцию. При этом Пауэлл подчеркнул, что более серьёзной по сравнению с цепями поставок проблемой может стать сокращающаяся в США рабочая сила.

Хотя в прошлом году уровень заработной платы в США рос быстрее, чем до пандемии, этого было недостаточно, чтобы угнаться за инфляцией. Более того, повышение зарплат способствует и повышению цен, поскольку, получая больше денег, люди начинают тратить больше и поскольку это увеличивает расходы бизнеса. По информации Национальной федерации независимого бизнеса, в декабре порядка 49% предприятий малого бизнеса заявили, что планируют повысить цены в течение следующих трёх месяцев.

Как отмечает The Wall Street Journal, «омикрон» усугубил уже существующую проблему задержек поставок и нехватки рабочей силы, поскольку заразившиеся люди не могут выходить на работу.

Высокий уровень инфляции уже ощутили и сами потребители, начавшие урезать свои расходы.Так, до недавних пор пенсионеры Пит и Салли Макаллистер каждую среду вечером готовили стейки на гриле. Но сейчас, по их словам, они перешли на курицу, потому что говядина стоит слишком дорого. «Цена за вырезку выросла с 12 долларов за фунт до 25 долларов. В итоге нам пришлось исключить такие блюда из своего рациона. Курица и бобы стали неплохой заменой говядине в качестве источника белка», — рассказал изданию 72-летний Пит Макаллистер. По словам американца, он также перестал выкручивать дома термостат на максимум, потому что выросли цены на отопление, и всё с большим трудом находит бензин по приемлемой цене. Кроме того, Макаллистер пожаловался, что теперь реже играет в гольф, потому что несколько его друзей ради экономии отменили членство в гольф-клубе.