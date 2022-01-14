WSJ: в декабре инфляция в США достигла самого высокого показателя за последние 40 лет

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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт» в НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в восточном направлении, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих.
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Пострадавшие при жёсткой посадке самолёта на Алтае находятся в состоянии средней тяжести
Пострадавшие в результате жёсткой посадки самолёта на Алтае находятся в состоянии средней тяжести, заявили в региональном управлении МЧС России. Как уточняется, экипаж выполнял экскурсионный полёт.
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Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ — 2022
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет капитаном Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ — 2022.
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Полиция Алма-Аты продолжает поиски семи без вести пропавших граждан
Департамент полиции Алма-Аты сообщил о продолжающейся поисковой миссии семи человек, которые пропали в дни массовых беспорядков в городе.
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В Красноярске эвакуируют ряд школ из-за сообщений о минировании
Второй день подряд в ряде школ Красноярска проводится эвакуация детей и персонала из-за сообщений о минировании.
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Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержала разгромную победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Хакеры взломали официальный сайт МИД Украины и разместили на нём угрозы
Неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.
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Глава центра Гамалеи Гинцбург сообщил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавируса
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что был инфицирован омикрон-штаммом короанвируса, но не болел, благодаря защите вакцины.
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Шайба Бучневича с передачи Барбашёва принесла «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в НХЛ
«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Казахстане число случаев коронавируса достигло 1 024 004
За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане достигло 1 024 004.
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Сенатор Круз призвал Байдена пересмотреть позицию по санкциям против «Северного потока — 2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал администрацию президента США Джо Байдена прислушаться к сенаторам, которые поддержали законопроект об ужесточении санкций против газопровода «Северный поток — 2».
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Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Алтайском крае на аэродроме упал легкомоторный самолёт
В Алтайском крае на аэродроме упал легкомоторный самолёт, пострадали два человека. Инцидент произошёл в селе Старобелокуриха, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Салливан: США в ближайшие сутки предоставят данные о «сценарии» России по Украине
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США собираются в ближайшее время предоставить данные о «сценарии» России по Украине.
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Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины
Хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нём текст на украинском, русском и польском об «уничтожении данных» украинских пользователей. Об этом сообщает ТАСС.
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В Роспотребнадзоре рассказали об универсальности российских тестов на COVID-19
Выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким штаммом инфицирован человек. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
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Рубль снижается к доллару и евро
В начале торгов в пятницу, 14 января, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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NHK: четыре человека погибли на севере Японии в результате снегопадов
По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощных снегопадов на самом северном японском острове Хоккайдо.
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В Минторге США обвинили Россию в использовании мирной торговли «в злонамеренных целях»
Новый помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) США Мэттью Аксельрод считает, что Россия и ряд других стран якобы используют мирную торговлю «в злонамеренных целях». Об этом он заявил по случаю утверждения своей кандидатуры сенатом. С текстом выступления ознакомился RT.
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В Москве 14 января ожидается до -1 °С
В столице в пятницу, 14 января, ожидается облачная погода и температура воздуха до -1 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Депутат Госдумы Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвящённый безопасности самих учащихся. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
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Товарооборот России и Китая в 2021 году превысил $146,8 млрд
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные $146,887 млрд.
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Си Цзиньпин 17 января выступит на онлайн-заседании ВЭФ
Председатель КНР Си Цзиньпин 17 января по видеосвязи примет участие в заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое состоится в режиме видеоконференции. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
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Десять самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область
Десять самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne доставила ряд спутников на орбиту
Компания Virgin Orbit с помощью своей ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne осуществила вывод ряда военных и гражданских спутников на околоземную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у побережья Чили
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 у побережья Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.
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Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» не признают в ЕС из-за экономических факторов
Вакцину «Спутник V» уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы препарат оценивали с медицинской точки зрения. Об этом заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон.
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NHK: умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу
Умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу. Об этом сообщает телеканал NHK.
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На юге России истребители и бомбардировщики приступили к лётно-тактическим учениям
Экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к плановым учебно-тренировочным полётам. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
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В ФРГ заявили, что отключение России от SWIFT создаст проблемы для экономик стран Запада
Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что возможное отключение России от международной платёжной системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.
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В Аргентине за сутки выявили более 128 тысяч случаев коронавируса
За сутки в Аргентине зафиксировано 128 402 случая инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Министерство здравоохранения страны.
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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Коста-Рики
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Коста-Рики. Об этом сообщает Геологическая служба США.
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NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
Украина в обозримом будущем не сможет присоединиться к НАТО. Об этом пишет издание The New York Times.
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В Минобороны Нидерландов заявили о единстве позиции ЕС и НАТО в отношении России
Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России — ставка на деэскалацию и диалог. Об этом заявили в Минобороны Нидерландов.
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Опубликовано видео рекордного проката произвольной программы Мишиной и Галлямова
В сети появилось видео произвольной программы россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).
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«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии
«Милан» нанёс поражение в дополнительное время «Дженоа» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Италии по футболу.
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ISU: ошибка арбитра в парном катании не повлияла на распределение мест на пьедестале
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ошибку, которую допустила российский арбитр Ольга Кожемякина при выставлении оценок Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.
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В Колумбии за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на 30 283 и достигло 5 440 981.
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Производство тяжёлых ракет-носителей «Протон-М» завершится в России в 2022 году
Производство тяжёлых ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе центра им. М.В. Хруничева.
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«Атлетик» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании
«Атлетик» из Бильбао нанёс поражение мадридскому «Атлетико» в 1/2 финала плей-офф Суперкубка Испании по футболу.
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В Белом доме прокомментировали возможность переговоров Путина и Байдена
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у неё нет информации относительно возможности встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
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«Ливерпуль» в большинстве сыграл вничью с «Арсеналом» в Кубке английской лиги
«Ливерпуль» и «Арсенал» не смогли выявить победителя в матче 1/2 финала плей-офф Кубка английской лиги.
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«Рёнхап»: КНДР предупредила о «более жёсткой реакции» в связи с возможными санкциями США
Северная Корея предупредила о «более жёсткой реакции» в связи с возможными санкциями Соединённых Штатов из-за пуска КНДР ракет.
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Козловский — о конкуренции в парном катании: выживет сильнейший
Российский фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в дуэте с Александрой Бойковой, высказался о серьёзном повышении конкуренции в парном катании.
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Bloomberg: США давят на Евросоюз с требованием быстрее согласовать антироссийские санкции
Соединённые Штаты усиливают давление на европейские страны, для того чтобы быстрее согласовать санкции в отношении России на случай возможного ухудшения ситуации вокруг Украины.
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Мишина не думала о рекордах после победы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Анастасия Мишина, которая выступает в паре с Александром Галлямовым, высказалась о победе с мировыми рекордами на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
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Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию вокруг Украины в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
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Коган: уровень российских пар позволяет рассчитывать на золото Игр-2022
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).
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В Белом доме пригрозили ответом в случае размещения войск России в Латинской Америке
Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.