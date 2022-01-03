ABC News дал американцам советы, как экономить в новом году на фоне растущих цен

2022-й станет для американцев ещё более дорогим годом в плане таких базовых вещей, как аренда жилья, продукты питания и прочее, передаёт ABC News. Американский канал дал жителям США несколько советов, как сохранить «здоровье их кошельков».
Теперь перейдём от здоровья тела к здоровью вашего кошелька. Миллионы американцев либо потеряли работу, либо ушли с неё. Многим, чтобы сводить концы с концами, пришлось глубоко залезать в свои сбережения.
Новый год — это отличное время для того, чтобы вернуться обратно на верный финансовый путь. Корреспондент ABC News Дидра Болтон подскажет, как это сделать. Дидра, рада видеть вас здесь, в студии.
ДИДРА БОЛТОН, корреспондент ABC News: И я рада вас видеть. С Новым годом! Инфляция может сделать 2022-й ещё более дорогим годом в плане таких базовых вещей, как аренда, продукты питания, бензин.
У потребителей на самом деле нет особого контроля над ценами, но вот несколько хороших советов для ваших денег в условиях инфляции. Пользуйтесь кэшбеком и другими баллами лояльности, чтобы минимизировать ваши расходы. Пользуйтесь недавно полученными или завалявшимися у вас подарочными картами.
Покупайте непортящиеся товары по скидке в супермаркетах и прочих розничных магазинах, когда на них идёт распродажа. Ещё лучше, если вы при этом будете использовать купоны для дополнительной экономии средств.
Когда вы делаете покупки онлайн, то пользуйтесь промокодами для дополнительной экономии средств. Участвуйте в бонусных программах розничных магазинов. Для наращивания ваших денежных средств очень важно оплачивать себе своё будущее посредством таких программ, как 401(k), и другие пенсионные планы.
В более краткосрочной перспективе перераспределите немного ваши денежные потоки, если у вас есть такая возможность, чтобы на всякий случай создать запас на чрезвычайные обстоятельства.
Последний по порядку, но не по важности совет — пересмотрите свои расходы: тут речь идёт и о ваших подписках, и о заказах еды с доставкой на дом, и об обедах вне дома. Это отнюдь не означает, что вам придётся отказаться от всех благ цивилизации, но, по крайней мере, вы будете в курсе того, куда уходят ваши деньги. Уит.
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