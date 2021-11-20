Fox News: СМИ пытаются убедить американцев, что инфляция — это хорошо

Ведущие американские СМИ выгораживают администрацию Байдена, доказывая недовольному населению, что резкий рост цен — признак экономического благополучия, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, если бы американцы начали умирать от голода, демократы подали бы это как прогресс в борьбе с ожирением.

Вот что интересно. Очевидно, что инфляция растёт, нам говорят, что она чуть выше 6 процентов, хотя в некоторых местах, в случае с некоторыми товарами она явно гораздо больше. Это не нравится никому. Разве что людям с огромными долгами: внезапно эти долги стали обходиться им дешевле. Но в среднем люди страдают, и им это совсем не нравится. Возможно, именно поэтому те, кто осведомлён получше вас, начали вдруг рассказывать вам, что инфляция — это замечательно! Это же хорошо, что всё подорожало!



CBS: Вы высказали очень интересную мысль — о том, что у инфляции как у продукта спроса есть и положительная сторона. Так?



САРА ХАУС, экономист Wells Fargo: Так. В случае если причина тому — сильная экономика и сильный потребитель. Это не что-то плохое.



КРИС ХЕЙЗ, ведущий MSNBC: Мы сейчас видим самое быстрое восстановление экономики на нашей памяти. Высокий спрос. Зарплаты наименее обеспеченных 40 процентов работающих людей быстро растут. Достаточно быстро, чтобы преодолеть большую, центральную проблему, которую все сейчас обсуждают, и правильно делают. Я имею в виду инфляцию.



СТЕФАНИ РУЛ, ведущая NBC: Хотя никто не любит платить больше, в среднем у нас есть на это деньги! Сбережения семей бьют рекорды…



ДЖОЙ РИД, ведущая MSNBC: Итак, республиканцы хотят убедить вас, что экономика в плохой форме, что она просто ужасна! В действительности же безработица достигла самого низкого показателя с начала пандемии! Итак, экономика не плоха, просто люди злятся, что всё запаздывает и стоит немного дороже.



Эти люди настолько политически ангажированы, что готовы сказать буквально всё что угодно! Они смотрят прямо в камеру и лгут, если это на руку их кандидату — в данном случае Джо Байдену. Должно быть, если народ начнёт умирать от голода, они будут твердить вам, что это хорошо, потому что в нашей стране слишком много ожирения.



Один из ведущих CNN недавно опубликовал в Twitter фотографию холодильника, уставленного молоком. По его словам, это доказывает, что нет никакого кризиса цепи поставок. Ага, конечно, мы ведь ввозим всё молоко из Китая! Даже не верится, что настолько тупые люди существуют.



Тем временем байденовский кандидат на высокую должность в Минфине, Сауле Омарова, симпатизирующая коммунистам, отказывается отвечать, считает ли она высокие цены на бензин вредными для страны. Взгляните!



БИЛЛ ХАГЕРТИ, сенатор США: Доктор Омарова, считаете ли вы повышение цен на бензин полезным для Америки или вредным для Америки? Можете ответить просто «да» или «нет».



САУЛЕ ОМАРОВА, претендент на должность главы Управления финансового контроля США: Господин сенатор, это вопрос с подвохом, потому что я помню ураган «Катрина»…



БИЛЛ ХАГЕРТИ: Повышение цен на бензин — это полезно или вредно для Америки, доктор?



САУЛЕ ОМАРОВА: Наверное, для Америки это вредно. Это не в моей компетенции. Не уверена, что именно вы спрашиваете.



БИЛЛ ХАГЕРТИ: Господин председатель, я хотел бы, чтобы в протоколе было отражено, что этому свидетелю трудно признать, что повышение цен на бензин вредно для Америки.



«Повышение цен на бензин вредно для Америки?» — «Это вопрос с подвохом! Наверное, вредно». Ей безразлично. Им всем безразлично. Они за повышение цен на бензин. Они за то, чтобы положить конец энергетической индустрии. Которая, кстати, является последним нормально функционирующим сектором экономики Соединённых Штатов. Если они в этом преуспеют, наступит настоящая бедность. Но пока им просто безразлично, как это сказывается на вас.



Дата выхода в эфир 18 ноября 2021 года.