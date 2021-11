Fox News: дефицит в магазинах превращает США в СССР, но Псаки не видит в этом трагедии

Когда американцы жалуются на нехватку персонала и пустые полки в магазинах, СМИ и власти только смеются над этими жалобами и предлагают народу «снизить ожидания», передаёт Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки всегда найдёт, чем приободрить граждан, пока Америка превращается в Советский Союз.

Американцы в ужасе: полки магазинов пусты, как голова президента. Но у проблемы есть решение: вы должны снизить свои ожидания! Экономика движется к краху, но не переживайте, мы превращаемся в Советский Союз.



Вот что может серьёзно беспокоить среднестатистического американца на этой неделе: кризис цепи поставок давит бизнес и потребителей, в Нью-Йорк поздней ночью прибывают самолёты с несовершеннолетними мигрантами... Кстати, в последний раз демократы устраивали подобные рейсы вместе с Джеффри Эпштейном! (Гул неодобрения.) О да, как я посмел?! И законопроект о триллионных расходах станет камнем на шее всей страны… Кажется, Белому дому самое время внести ясность, правда, Джен?



ЖУРНАЛИСТ: Было совершенно ясно, что ситуация со снабжением не улучшается. Люди не могли вовремя получить свои посудомоечные машины, мебель, беговые дорожки… не говоря уже о многих других вещах. Так почему же…



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Трагедия с отсрочкой доставки беговой дорожки?



ЖУРНАЛИСТ: Почему администрация посреди ночи доставляет на самолётах тысячи мигрантов с границы во Флориду и Нью-Йорк?



ДЖЕН ПСАКИ: Не уверена, что это происходит посреди ночи.



ЖУРНАЛИСТ: В 02:13, в 04:29, очень рано утром.



ДЖЕН ПСАКИ: И вот мы с вами обсуждаем ранние рейсы. Более ранние, чем вам хотелось бы.



ЖУРНАЛИСТ: Президент по-прежнему считает, что его план «Отстроим заново лучше прежнего» не добавит ни цента к государственному долгу?



ДЖЕН ПСАКИ: Всё верно, не добавит.



ЖУРНАЛИСТ: Почему американцы должны в это поверить?



ДЖЕН ПСАКИ: Потому что не добавит.



Надо отдать ей должное, она действительно умеет смотреть на вещи оптимистически. Её стакан наполовину полон, не то что полки в наших продуктовых магазинах! Интересно, она всегда такая?



ДЖО МАКИ, комик (в роли жертвы уличного ограбления): Этот парень только что украл мою сумку!



КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation (в роли Джен Псаки): Это же замечательно! Теперь вам не придётся… э-э… нести её. И, наверное, у вас… э-э… улучшится осанка.



ДЖО МАКИ: Но, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, там же мой кошелёк!



КЭТРИН ТИМПФ: Теперь эти деньги перераспределены в пользу этого обездоленного… э-э… преступника. С вашей стороны было несколько эгоистично… э-э… оставить себе эти сухарики.



ДЖО МАКИ: Но ничего другого я купить не могу! Честное слово!



Хотелось бы мне иметь такой же позитивный настрой! Но неудивительно, что команду Байдена всё устраивает: когда у вас маразм, вы не помните лучших времён!



Конечно же, СМИ полностью поддерживают стратегию Байдена. WaPo* — сокращение от The Washington Post… Впрочем, если это The Washington Post, всё и так понятно… Газета опубликовала статью, в которой говорится, что вам не следует жаловаться на нехватку услуг или персонала, вместо этого просто снизьте свои ожидания, болваны! Послушайте, вы можете и не стоять в очереди за едой, если не хотите. Просто голодайте! Или смиритесь с ожиданием.



Кроме того, повышение ожиданий означает, что госаппарату придётся выполнять какую-то работу. Давайте лучше снизим ожидания! Мы даже сняли для вас полезный видеоролик, чтобы больше американцев могли проникнуться этой идеей.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Привет, ребятишки! Вы слышали о так называемом кризисе поставок в масштабах страны? Вокруг много дезинформации, но правда в том, что дефицит товаров — самое лучшее время, чтобы снизить свои ожидания от жизни!



Конечно, может статься, что людям придётся стоять в очередях за продуктовой помощью… Но послушайте, это же прекрасная возможность встретиться с соседями!



На полках магазинов нет туалетной бумаги? Это не проблема! Не забывайте, вы ведь и едите гораздо меньше!



Дорожает бензин? Это значит, что меньше денег будет уходить на вашу пагубную зависимость от таблеток! Вам ведь всё равно пора завязывать с наркотиками! И ещё, товарищ: выполнять свою норму шагов в день гораздо легче, если меньше ездить на машине!



Понимаете, дети, чем скорее вы научитесь любить советизацию, тем скорее придёте к осознанию того, что американская мечта была кошмаром!



Помните: вам слишком долго было слишком легко!



Дата выхода в эфир 20 октября 2021 года.



* Ведущий Fox News обыгрывает созвучность акронима WaPo (сокращённое название газеты The Washington Post) и whopper в значении «наглая ложь» (прим. ИноТВ).