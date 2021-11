Fox News: «Снизьте ожидания!» — американцев учат не замечать, как ухудшается жизнь

Ещё во время беспорядков Black Lives Matter американские либеральные СМИ начали лгать в глаза своим зрителям, убеждая их, что поджоги и мародёрство — это нормально, отмечает Fox News. С тех пор эта тенденция продолжилась: журналисты и чиновники учат американцев не замечать дефицит в магазинах и общее снижение уровня жизни.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Всем счастливого вторника. Вернёмся на один год и несколько месяцев назад — в тот день, когда Америка изменилась. Может быть, тогда вы этого не заметили, но это действительно был поворотный момент. Начало лета прошлого года, беспорядки Black Lives Matter в самом разгаре, погромщики в Миннеаполисе только что подожгли множество зданий, и прямо на их фоне корреспондент MSNBC ведёт прямой репортаж с места событий.



Агрессивная толпа начала с поджогов маленьких заведений по всему городу, включая магазин алкогольной продукции, который, конечно же, разграбили первым. Естественно. Затем, когда беспорядки набрали обороты, эти люди прошли дальше по улице и сожгли Третий полицейский участок Миннеаполиса.



Когда вы это увидели, вы поняли: «Ого, да это отличается от всего, что мы когда-либо видели!» Беспорядки мы видели и прежде. В 1992 году, после вердикта по делу (об избиении. — ИноТВ) Родни Кинга, погромщики в Лос-Анджелесе сожгли большую часть центра города. Но никаких полицейских участков они не сожгли. Потому что нельзя сжечь полицейский участок: там же полицейские, вооружённые представители закона! Они обеспечивают соблюдение закона. Поэтому нельзя сжечь полицейский участок. Ведь если допустить такое, станет понятно, что вся система развалилась!



Однако именно это произошло, в первые же дни истерии BLM прошлым летом. Полицейский участок горел. И было вполне понятно, что из этого следует. Потому-то мы и не позволяем жечь полицейские участки! Потому что это подаёт вот какой сигнал: полиция не может защитить вас, она даже себя не способна защитить! Итак, полиция не контролирует ситуацию, законной власти больше нет, теперь всё решает агрессивная толпа!



И пока всё это происходит, как мы уже отметили, прямо там стоит репортёр с микрофоном, и камера транслирует эти кадры прямо в вашу гостиную. Этим репортёром был Али Велши. Умом он никогда не славился, но он был на месте событий! Послушайте, как он описывает то, что происходит прямо за его спиной.



АЛИ ВЕЛШИ, корреспондент MSNBC: Пожарные машины не могут сюда добраться, невозможно вызвать кого-то сюда, чтобы решить эти проблемы. Я хочу ясно высказаться о том, как я это характеризую. Это, главным образом, акция протеста, в целом, без буйства.



(Смех.) Это лучшее видео на свете! Вы, наверное, сто раз его смотрели. Мы просматриваем его каждое утро, просто как назидание. «Это, главным образом, акция протеста, — говорит он на фоне пламени. — В целом, без буйства». А позади горит здание.



Итак, эта видеозапись, как мы уже отметили, очень знаменита. И многие люди, просматривая её, говорят: «Этот репортёр — болван!» Конечно же, так и есть. Он даже не смог точно описать то, что видел! «Какая оплошность!» Но это была не оплошность. Это не было вырвано из контекста. На самом деле это была чёткая редакционная политика MSNBC — лгать о том, что вы видите в прямом эфире. Называть погромы и насилие «мирными акциями протеста».



И этим занимался не только Али Велши. В тот же день, пожалуй, самый елейный из всех ведущих MSNBC, персонаж по имени Крейг Мелвин, объяснил, с каких позиций канал освещает эту историю. Цитирую: «Вот чем мы будем руководствоваться в наших репортажах из Миннесоты: «В то время как ситуация в Миннеаполисе изменчива и насилие имело место, в данный момент происходящее там можно точнее всего охарактеризовать как «акции протеста», а не беспорядки».



(Смех.) Вызываем доктора Оруэлла! «Не беспорядки, это не беспорядки!» Поджог полицейского участка и разграбление винного магазина — это уж точно не беспорядки! Совсем нет!



Но MSNBC был далеко не единственным каналом, чья политика заключалась в отрицании реального положения дел. Вот что говорилось тогда в эфире CNN.



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: И не будем забывать… Если кто-то это осуждает, я не осуждаю, я просто пытаюсь понять, что происходит. Наша страна была основана, потому что… Вот так же… Бостонское чаепитие, беспорядки… Так что не надо понимать это превратно и думать: «Такого раньше никогда не бывало! Это так ужасно! Где мы?! Это дикари!» — и тому подобное. Именно так и начиналась наша страна.



Да, это совершенно нормально! Мы занимались этим сотни лет! Даже Сэм Адамс* как-то поджёг Wendy’s и разграбил винный магазин, прежде чем сжечь полицейский участок в центре Миннеаполиса! Так и начиналась наша страна! У нас всегда были погромы и мародёрство, практически каждый день, это совершенно нормально!



Итак, по мнению CNN, MSNBC, The New York Times, The Atlantic, The Washington Post и остальных, вы как зритель должны были сохранять спокойствие, признать, что так устроен мир, так было всегда, и принять это. Страна, которую построили ваши предки, в огне — но вам полагается заткнуться, потому что ваши предки тоже её жгли.



Это неправда. Это вообще абсурдная ложь, и надо быть полным невеждой в истории, чтобы в это поверить. Но, к сожалению, многие люди именно таковы. И это сработало! Потому что пропаганда работает, иначе бы ею не занимались. И вместо того чтобы дать отпор этим беспорядкам, большинство американцев, скажем так, согласились с ними. «Ну, мне это кажется не совсем правильным, но с этого начиналась наша страна! Так сказал Дон Лемон. И я потерплю».



Другими словами, в то время как ваше качество жизни ухудшается, вас учат этого не замечать. И эта тенденция продолжилась. The Washington Post только что опубликовала вот этот заголовок, цитирую: «Не возмущайтесь нехваткой персонала в магазинах и проблемами со снабжением». Вместо того чтобы, цитирую, «постоянно жить на грани истерики… нам было бы полезно осознанно снизить ожидания».



Поняли? Если вам не нравятся пустые полки в вашем местном магазине, не закатывайте истерику! Не будьте бездумным болванчиком, считающим, что ему все должны! Снизьте ваши ожидания! Чего ещё вы ожидали в Америке? Да бросьте! Еда по талонам? У нас всегда были очереди за едой по талонам! Есть в этом какое-то очарование старины! Не жалуйтесь, когда ваша жизнь становится хуже, а ваша страна деградирует.



Вот сигнал, который мы получаем. И не стоит удивляться, что этот сигнал исходит напрямую от тех, кто делает вашу жизнь хуже и разрушает страну. То есть, конечно же, от Белого дома.



* Сэмюэль Адамс — один из отцов-основателей США (прим. ИноТВ).