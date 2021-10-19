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Fox News: истерия по поводу «российской угрозы» вредит национальной безопасности США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские либеральные СМИ пытаются воскресить «рашагейт», чтобы помешать возвращению Дональда Трампа в политику, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. Так, ABC News взял интервью у автора скандального досье на Трампа, британского шпиона Кристофера Стила, который по-прежнему намекает, что бывший президент США был марионеткой Кремля. По словам Такера Карлсона, всякий, кто называет Россию главной угрозой для Америки, отвлекает внимание от настоящей угрозы — Китая.

Примерно пять лет назад избирательный штаб кандидата в президенты Хиллари Клинтон заплатил британскому шпиону Кристоферу Стилу за документ, известный теперь как «досье Стила». Несмотря на лживость этого досье, оно по-настоящему связало руки администрации Трампа — практически на все четыре года. В этом документе утверждалось, например, что русские хакеры работают в российском консульстве в Майами — притом что в Майами даже нет российского консульства.

Были и другие ложные утверждения, в частности, о том, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн совершал тайные поездки в Прагу. Если бы Коэн бывал в Праге, он бы, наверное, сказал об этом, ведь он превратился в ярого врага Трампа. Но он заявил под присягой, что не бывал.

Самое известное утверждение в досье — о том, что у русских была шокирующая видеозапись, которую они использовали, чтобы шантажировать Дональда Трампа. Знаменитое «видео с золотым дождём». Всё это было ложью.

Однако в новом документальном фильме Кристофер Стил заявляет, что ни от чего из этого не отрекается. Наверное, не стоит удивляться.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, ведущий ABC News: И сегодня вы по-прежнему верите, что это видео существует?

КРИСТОФЕР СТИЛ, бывший сотрудник британской разведки: Думаю, что это вероятно. Но у меня нет стопроцентной уверенности.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Если это видео действительно существует, как вы объясните то, что оно не было опубликовано?

КРИСТОФЕР СТИЛ: Его не потребовалось опубликовать.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Почему нет?

КРИСТОФЕР СТИЛ: Думаю, потому что русские полагали, что Дональд Трамп был им очень выгоден как президент Соединённых Штатов.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Как вы считаете, было что-то, в чём вы просто ошиблись?

КРИСТОФЕР СТИЛ: Моё интервью Mother Jones.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Это была ошибка?

КРИСТОФЕР СТИЛ: Думаю, да.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Но не «видео с золотым дождём», не Майкл Коэн в Праге, не Картер Пейдж?

КРИСТОФЕР СТИЛ: Ничто из этого, по моему мнению, не было опровергнуто.

Кстати, это полностью сломало жизнь Картеру Пейджу. «Видео с золотым дождём»? Никогда его не видел! Никто не знает, существует ли оно, но наверняка существует, потому что Трамп так подлизывался к России… против которой его администрация, кстати, раз восемь вводила санкции! Всё это бред!

Однако СМИ, похоже, намерены реабилитировать этого парня, Кристофера Стила. Почему? Вот один ключик к разгадке. Далее в интервью Стил предупредил, что Дональд Трамп будет угрозой для национальной безопасности, если станет баллотироваться снова.

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Сейчас он, Трамп, возможно, готовится баллотироваться снова — в 2024 году. Как вы думаете, если он будет баллотироваться снова, будет ли он угрозой для национальной безопасности Соединённых Штатов и Соединённого Королевства?

КРИСТОФЕР СТИЛ: Да, есть такая вероятность.

(Смех.) Угроза нашей национальной безопасности! Эта страна… Мы живём в стране, где истеблишмент от национальной безопасности искренне верит или, во всяком случае, утверждает, что верит в то, что Россия — величайшая угроза, с которой мы имеем дело. Всякий, кто так полагает, по определению угроза нашей настоящей национальной безопасности. Потому что это абсурд! И это отвлекает от угрозы, надвигающейся с Востока. Очевидно же!

Но вопрос в том, почему человек вроде Стила — клоун и даже не гражданин США! — имеет возможность так глубоко влиять на нашу политическую систему. Каш Патель прошёл через это. Он бывший советник по национальной безопасности комитета Белого дома по разведке. Девин Нунес — второй человек в комитете палаты представителей по разведке, он был председателем, когда палату контролировали республиканцы. Эти двое потратили годы, работая с досье. Сегодня они оба с нами. Большое спасибо вам обоим за то, что нашли для нас время!

Первый вопрос вам, Каш. Вы много знаете о подробностях этого досье, и, насколько я могу судить, вы считаете, что Кристоферу Стилу впору униженно просить прощения у мира. Впрочем, не хочу приписывать вам свои слова…

КАШ ПАТЕЛЬ, бывший сотрудник администрации Трампа: С извинений можно начать. Спасибо, что пригласили нас, Такер!

Конечно.

КАШ ПАТЕЛЬ: Послушайте, у Девина Нунеса оказалось достаточно сил, чтобы возглавить работу, в ходе которой вскрылась ложность утверждений в досье, проплаченном избирательным штабом Хиллари. Ещё большее надувательство было в том, что жулики вроде Лизы Пейдж и Питера Стржока совместно с Кристофером Стилом вели фейковое расследование против Трампа на протяжении 14 месяцев! Они обращались в суд FISA не один раз, а четыре!

И теперь этот парень (Стил. — ИноТВ), устроивший мировой пожар, хочет, чтобы это мы перед ним извинились за введение в заблуждение миллионов американцев! По-моему, это верх лицемерия. Именно за это люди так ненавидят ФБР, в том числе его «величайшего» информатора за последние 20 лет — Кристофера Стила.

Это точно. Конгрессмен Нунес, эта фейковая история про Россию, в частности, помешала прошлой администрации провести чистку несменяемой бюрократии. Может быть… Это всего лишь моя догадка, подскажите мне, не из-за этого ли так называемое разведывательное сообщество и Минюст… Как только к власти пришёл Байден, все эти люди оказались на своих местах в полном составе, чтобы забрать гражданские свободы у избирателей Трампа!

ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен США: Я бы добавил, Такер, что большинство людей, связанных с досье и так называемым видео с золотым дождём, при администрации Байдена получили повышения! Всех их воскресили! Всех этих людей Обамы.

Далее. Не будем забывать, что в действительности сам Стил ранее работал на русских. И что он делал? Он вмешивался в наши выборы, которые, как он утверждает в этом документальном фильме, он якобы пытался защитить. Якобы он патриот! Это просто комично.

Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.

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