Последний солдат «рашагейта»: Fox News высмеял экс-сотрудницу Пентагона за статью о «российском вмешательстве»

Бывшая сотрудница администрации Обамы Эвелин Фаркас опубликовала в The Washington Post статью, предупреждающую о новом «вмешательстве» России в американские выборы и о том, что сторонники Трампа подражают «российским методам», передаёт Fox News. По-видимому, Фаркас не заметила окончания расследования спецпрокурора Мюллера, иронизирует телеканал.

На выходных The Washington Post была очень занята производством чепухи. Помимо подхалимского, раболепного, сентиментального очерка из 6000 слов о Стейси Абрамс, они также опубликовали вот эту публицистическую статью бывшей сотрудницы администрации Обамы — Эвелин Фаркас.



Статья предупреждает вас, цитирую: «Россия снова вмешивается в наши выборы. И сторонники Трампа подражают методам русских». Она вправду это написала! Она — как последний японский солдат на Окинаве, вышедший из зарослей 20 лет спустя и думающий, что война ещё идёт.



По-видимому, она пропустила доклад Мюллера, не обнаружившего никаких доказательств сговора с Россией. В своём невежестве Фаркас хвастается, что в марте 2017 года, цитирую, «на раннем этапе забила тревогу по поводу связей Трампа и его советников с представителями Кремля». Пишет она так же, как думает — топорно.



Далее она обвинила нашу программу во лжи о её персоне и в «подражании методам российского правительства». А эти методы, по его словам, включают в себя убийство! Может быть, она боится, что её уберут, поэтому и не приходит на нашу передачу? Сначала она потребовала, чтобы её пустили в эфир. Конечно, мы всегда рады! А потом она сбежала и не явилась.



Мы были бы ей очень рады! Мы были бы рады спросить напрямую о её весьма публичных заявлениях, продвигавших миф о сговоре с Россией. Но поскольку она не приходит, мы хотим с выражением зачитать, что она говорила Трею Гауди за закрытыми дверями три года назад. Напомню, это было засекречено, до последнего времени вы не могли этого прочесть. А теперь можете, и мы хотим, чтобы вы получили удовольствие. Итак, слушайте.



ГАУДИ: «Почему бы нам не вернуться к тому высказыванию? «Если люди Трампа выяснят, как мы узнали то, что знали о делах их сотрудников с русскими…» Как вы могли знать, что было на тот момент известно правительству США? Вы ведь там не работали — или работали?»



ФАРКАС: «Нет, не работала».



ГАУДИ: «Так откуда же вы знали?»



ФАРКАС: «Я ничего не знала».



ГАУДИ: «То есть, говоря «мы знали», вы на самом деле ничего не знали?»



ФАРКАС: «Верно».



ГАУДИ: «То есть, когда вы говорите, «знали», вы на самом деле имели в виду «чувствовали»?»



ФАРКАС: «Верно».



ГАУДИ: «Вы не знали ничего?»



ФАРКАС: «Верно».



Это под присягой, когда Эвелин Фаркас говорит правду. Повторюсь: наша программа всегда вам рада, мы не будем предварительно приводить вас к присяге. Но будет интересно задать кое-какие вопросы… Так что приходите в любое время.



Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.