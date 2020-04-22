Federalist: разведка США пестует идею о «сговоре с Россией», но американцы не обязаны её слушать

Хотя демократы хотят и дальше раскручивать теорию о «сговоре» Трампа с Россией, после нескольких лет различных расследований уже не остаётся оснований для того, чтобы американский народ с этим соглашался, пишет The Federalist. Автор статьи призывает конгресс взять на себя ответственность и отчитаться, а не пытаться увековечить версию о том, что Трамп якобы был «тайным российским агентом», подчёркивается в статье.

Спустя год после того, как специальный прокурор Роберт Мюллер пришел к выводу об отсутствии каких-либо доказательств того, что президент США Дональд Трамп «состоял в сговоре с русскими», чтобы победить на выборах 2016 года, комитет сената по разведке опубликовал уже четвёртый доклад, сформированный в процессе медленного и негласного расследования этого «сговора», сообщает The Federalist. Ещё в июле 2018 года этот комитет заявил, что согласен со спорным выводом, сделанным во времена Обамы, о том, что у России якобы имелась «мотивация», чтобы вмешиваться в президентские выборы 2016 года, напоминает автор. Но лишь на днях был, наконец, опубликован его отредактированный доклад, касающийся заявления представителей разведсообщества США, сделанного в январе 2017 года.

Этот доклад можно считать очередным напоминанием о том, как комитет по разведке помог демократам и другим критикам действующего президента США увековечить теорию, согласно которой Трамп якобы был «тайным российским агентом», хотя эта теория была уже не раз опровергнута фактами, отмечается в статье. Формально этот комитет сейчас возглавляет Ричард Берр, республиканец от штата Северная Каролина, который сейчас тщательно избегает вопросов о том, почему он распродал свои акции после того, как его проинформировали об угрозах коронавируса, пишет The Federalist. В то время как на практике комитет в основном возглавлял Марк Уорнер, сенатор-демократ от штата Виргиния, поясняет автор.

Главным и, пожалуй, единственным вкладом комитета в развитие сюжета о «сговоре с Россией» на данный момент стало привлечение высокопоставленного сотрудника, которому было поручено заниматься секретной информацией, почёркивается в статье. Этого сотрудника затем признали виновным в предоставлении следователями ФБР ложных показаний о сливе секретной информации журналистам, с которыми у него были связи. И Берр, и Уорнер умоляли судью быть снисходительнее к их бывшему сотруднику, и в результате суд приговорил его всего к двум месяцам тюремного заключения.

Между тем новый доклад, опубликованный комитетом по разведке во вторник, не соответствует выводам Постоянного спецкомитета палаты представителей по разведке, который выявил значительные нарушения в том, как разведывательное сообщество США ведёт расследование дела о «сговоре с Россией», начавшееся ещё в 2016 году, констатирует The Federalist. Расследование управления генерального инспектора Министерства юстиции США ранее подтвердило все основные выводы отчёта Постоянного спецкомитета Палаты представителей, в том числе и то, что чиновники разведывательного сообщества лгали Суду по надзору за внешней разведкой (FISA), фабриковали и подделывали доказательства в качестве основания для ходатайств о проведении слежки за американскими гражданами, которые как волонтёры работали в предвыборном штабе Трампа, и даже вступили в сговор с представителями находившихся под санкциями российских олигархов в попытке остановить и «нейтрализовать» Трампа, подчёркивается в статье.

Соединённые Штаты на протяжении нескольких лет были охвачены лихорадкой из-за скандала вокруг утечки информации, которая намеренно наводила на мысль о том, что Трамп якобы был «предателем, который вступил в сговор с Россией», чтобы победить на выборах 2016 года нечестным путем, напоминает автор. Грандиозные теории о «сговоре» с Россией составляли основную часть президентской кампании и поствыборной стратегии Хиллари Клинтон в 2016 году, и им вторили солидарные СМИ, а также некоторые республиканские чиновники и аналитики из числа противников Трампа. Еще большую бурю негодования вызвали дальнейшие утечки информации криминального характера, например, информация об инциденте, который на практике оказался совершенно безобидным телефонным звонком между вступающим в должность советником по национальной безопасности и российским дипломатом, отмечает The Federalist.

Вся эта истерия и постоянные расследования негативно сказались на способности администрации Трампа управлять страной ир стали опасным препятствием в проведении внешней политики, подчёркивается в статье. В заявлениях американского разведсообщества говорилось, что Путин якобы «пытался помочь» Трампу, «дискредитируя госсекретаря Клинтон». Постоянный специальный комитет Палаты представителей по разведке обнаружил, что если основная часть аналитического доклада разведывательного сообщества ещё выдерживает проверку, однако «при вынесении решения о стратегических намерениях Путина должные методы аналитической работы использованы не были», пишет The Federalist. Комитет также заявил, что метод, с помощью которого разведсообщество в своем аналитическом докладе пришло к выводам, «не соответствует давно существующим стандартам».

Наконец, два года спустя высказал свое мнение комитет сената по разведке, который сообщил, что «не обнаружил никаких существенных проблем с использованием методов аналитической работы при подготовке или окончательной формулировке доклада разведсообщества». Ни Постоянный спецкомитет палаты представителей по разведке, ни сенатский комитет по разведке не обсуждают, как они пришли к этим выводам, поскольку вопрос о методах работы разведсообщества строго засекречен, поясняется в статье. Однако комитет сената по разведке начал свой доклад с того, что высоко оценил «впечатляющий успех разведывательного сообщества в подготовке и согласовании аналитического доклада».

Разные выводы двух комитетов дают ясно понять то, что они придерживаются абсолютно разных принципов осуществления контроля — во всяком случае, так было, пока этими комитетами руководили республиканцы, подчёркивается в статье. С того момента, как разведывательное сообщество начало сливать в СМИ свои выводы о вмешательстве России, а не сообщать о них в комитетах по разведке, председатели этих комитетов отреагировали на это по-разному.



Для Берра утечка информации во враждебные СМИ стала поводом для того, чтобы проявлять осторожность — но не по отношению к СМИ или утечкам информации, а по отношению к Трампу, поясняет автор. В то время как для Девина Нуньеса, возглавляющего Постоянный спецкомитет палаты представителей по разведке, проблема заключалась в самой утечке информации. И эти разные подходы во многом влияют на результаты и ситуацию вокруг скандала с «российским вмешательством».

С тех пор как весной 2016 года Клинтон и демократы запустили свою историю о «сговоре с Россией», в США было начато множество расследований, констатирует автор. Расследование под кодовым названием «Ураган перекрестного огня», которое проводило ФБР подходило к концу без особых результатов, когда его подхватила команда Мюллера. Его расследование было завершено более года назад. В прошлом году было завершено длительное расследование генерального инспектора. Два года назад опубликовал свой полный доклад комитет палаты представителей. Однако по центральному расследованию, которое должен проводить комитет сената по разведке, присяжные ещё совещаются до сих пор. И даже нынешний доклад, поддерживающий дискредитированное разведывательное сообщество, является лишь чётвертым из пяти запланированных докладов, пишет The Federalist.

Если члены Постоянного спецкомитета палаты представителей по разведке представителей явно считали, что их задачей является надзор за «вышедшими из-под контроля спецслужбами», то Берр всегда утверждал, что его главная задача — не столько выяснение истины, сколько сохранение принципа двухпартийности, поясняет автор. Это главная особенность его комитета, которую больше всего превозносят корпоративные СМИ и которая обеспечивает фактическое лидерство демократов. И этот упорный акцент на двухпартийности зачастую уже просто доходит до нелепости, подчёркивается в статье: «Поскольку во главе комитета по разведке палаты представителей стоят демократы, республиканцы должны подумать, хотят ли они, чтобы во главе единственного оставшегося у них комитета по разведке был человек, способный осуществлять контроль и нести за это ответственность».



Хотя вполне понятно, что Берр и Уорнер хотят и дальше раскручивать излюбленную теорию о «сговоре с Россией», на данный момент уже нет никаких оснований для того, чтобы американский народ или СМИ должны были с этим согласиться, подчёркивает автор. После рассекречивания документов выводы, сделанные в докладе комитета по разведке палаты представителей, в подавляющем большинстве случаев подтвердились. И теперь конгрессу пора взять на себя ответственность и отчитаться — а не пытаться заново документировать всё то, что комитет по разведке уже сделал во время выборов 2016 года и после них, заключает The Federalist.