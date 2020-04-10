Daily Mail: генпрокурор США назвал «российское расследование» ФБР безосновательным

Расследование ФБР в отношении «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году не имело под собой никаких оснований и могло быть политически мотивированным, пишет Daily Mail, ссылаясь на заявление генпрокурора США Уильяма Барра. По словам Барра, целью расследования был саботаж президентства Дональда Трампа.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил о том, что расследование российского вмешательства в американские выборы 2016 года началось «без какого-либо основания», и его целью было «саботировать избрание Дональда Трампа», пишет Daily Mail.

Барр также добавил, что ФБР запустило своё расследование связей кампании Трампа с Россией, «не располагая какими-либо основаниями». Генпрокурор отметил, что события, произошедшие уже после выборов, беспокоят ещё сильнее: по его мнению, их целью было сорвать президентство Трампа. Издание напоминает, что именно Барр назначил спецпрокурора Роберта Мюллера главой расследования российского вмешательства.

Издание отмечает, что сам Барр всегда позиционировал себя в качестве независимой политической фигуры, однако демократы постоянно обвиняли его в лоялизме Трампу. Daily Mail напоминает, что расследование Мюллера установило, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в США, однако сговора между кампанией Дональда Трампа и Россией не было.

Кроме того, в отчёте Мюллера упоминались 17 ошибок и неточностей, допущенных в расследовании ФБР. Издание отмечает, что эти ошибки послужили причиной кадровых перестановок в ФБР, а также породили дебаты в конгрессе о том, не должен ли инструментарий спецслужбы подвергнуться сокращению. При этом, по мнению Барра, это были не просто ошибки: «По моему мнению, свидетельства указывают на то, что это были не просто ошибки и неточности. Мы имеем дело с чем-то куда более проблематичным, и мы доберёмся до сути».