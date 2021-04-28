Гринвальд: после «рашагейта» американцы боятся высказываться против конфликта с Россией

Отношения между Россией и США в самом худшем состоянии со времён холодной войны, и на то есть две причины, рассуждает независимый журналист Гленн Гринвальд в интервью Fox News. С одной стороны, Вашингтону нужен образ врага, чтобы продолжать покупать оружие на деньги налогоплательщиков. С другой стороны, во время «рашагейта» американцев так запугали Россией, что они боятся ставить под сомнение целесообразность антироссийской политики.

Кстати о новостях, которым мы уделяем недостаточно внимания. Соединённые Штаты и Россия, по всей видимости, движутся к какому-то конфликту. Белый дом назвал Россию «чрезвычайной ситуацией национального масштаба». Идёт ли дело к конфликту? И почему именно?



Гленн Гринвальд — один из немногих, кто смотрит на эту тему трезво. Он журналист, и вам стоит почитать его статьи на Substack. Гленн Гринвальд, спасибо, что нашли для нас время сегодня. Итак, простой вопрос: похоже ли, что мы движемся к какому-то конфликту с Россией, и если да, то почему?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Отношения между США и Россией явно в самом худшем состоянии, по крайней мере, со времён холодной войны. Это практически не вызывает сомнений. Спросите любого аналитика, и он подтвердит. Причина, по-моему, двойственна.



Во-первых, во время «рашагейта» и связанной с ним истерии шла пропагандистская кампания, направленная на то, чтобы убедить огромную часть населения, а именно либералов и демократов, что Россия представляет угрозу для существования США. И они поверили в это настолько, что считают необходимым делать всё, что мы можем делать против России. А всякий, кто просто ставит это под сомнение, как мы сейчас, наверняка шпион Кремля. Уверен, что и о нас так скажут после этого сегмента.



Во-вторых, война с терроризмом постепенно сходит на нет, нас больше нет в Ираке, мы уходим из Афганистана. И встаёт вопрос: как правительству впредь покупать на деньги налогоплательщиков оружие, которое никому не приносит пользы, у производителей, пользующихся огромным влиянием в Вашингтоне? Напомню, человек, которого Байден поставил во главе Пентагона, Ллойд Остин, пришёл в буквальном смысле из правления Raytheon! Всегда можно сослаться на Россию. Если запугать достаточно много людей, заставить их поверить, что Россия представляет угрозу для их образа жизни, они согласятся отчислять всё больше и больше денег в военный бюджет на устрашение и сдерживание (России. — ИноТВ).



Но ведь Россия — ядерная держава и часть очень могущественной международной оси. Почему же так мало дискуссий о деградации наших отношений с Россией, о том, что мы движемся к чему-то плохому? Почему мы об этом не говорим?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Это интересно. Знаете, это тот случай, когда полезно немного углубиться в историю до 2017 года. Нам часто говорят, что до 2017 года история даже не начиналась. Но была масштабная двухпартийная кампания по оказанию давления на президента Обаму, чтобы заставить его отправлять на Украину оружие летального действия. И достаточно просто посмотреть на карту или на историю того, как Россию дважды чуть не уничтожили в XX веке, чтобы понять ключевое значение Украины для России.



Но Обама был прав: для нас Украина не имеет ключевого значения, так зачем же нам риск конфронтации с ядерной державой из-за Украины? Думаю, люди не высказывают сомнений на этот счёт, потому что боятся, что, стоит им заявить, что американцам не стоит приносить в жертву свои жизни, деньги и какие-либо интересы ради защиты Украины от Москвы, их тут же обвинят в служении интересам России или объявят апологетами Кремля. А это стало очень мощным политическим оружием, формирующим наш дискурс и влияющим на все аспекты нашей политики.



Обзывательства как форма контроля над обществом. Причём очень эффективная, как вы только что отметили. С нами был Гленн Гринвальд, с которым эти уловки не работают. Я признателен вам за то, что вы уделили нам время. Спасибо.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо.



Дата выхода в эфир 27 апреля 2021 года.