France 24: Россия больше не живёт реалиями холодной войны и воюет по-новому — и в НАТО это наконец поняли

Россия давно отбросила ментальность времён холодной войны: Москва не только активно работает над мобильностью своих вооружённых сил, но и оттачивает такие методы военных действий, как кибератаки, считает журналист France 24 Армен Джорджиан. Как заявил Джорджиан в эфире канала, НАТО до недавних пор отставало от России, живя старыми реалиями — однако, судя по всему, альянс начал предпринимать активные шаги для того, чтобы быть готовым к новому российскому арсеналу средств.

А с нами — редактор отдела международных новостей France 24 Армен Джорджиан. Приятно вас видеть, Армен. Наблюдаем ли мы и в самом деле деэскалацию противостояния между Россией и Украиной?

АРМЕН ДЖОРДЖИАН, редактор отдела международных новостей France 24: Даже если это действительно деэскалация, то ситуация может быстро обостриться вновь, ведь нельзя забывать, что российские вооружённые силы активно работают над своей мобильностью и боеготовностью и больше не живут реалиями холодной войны — если уж на то пошло, менталитет времён холодной войны в плане методологии сохраняют как раз в НАТО.

Такую мысль высказал в беседе со мной в эфире нашего канала на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Давайте ненадолго прервёмся и послушаем, что он сказал по поводу НАТО и России.

БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Если страна начинает, так сказать, выжидать и существовать в очень инертной среде, её противники применят «допороговые» методы и ослабят её положение, или даже вырвутся таким образом вперёд. И, как мне кажется, мы в последнее время во многих областях могли видеть, как Россия применяет такие методы — включая кибератаки, шпионаж, и даже заказные убийства, одно из которых, как известно, произошло в Солсбери, — к чему НАТО готово не было. На мой взгляд, программа реформ «НАТО-2030» посвящена именно тому, чтобы НАТО предприняло шаги, дабы признать существование подобных угроз, которые нам нужно устранять. Так что теперь альянс движется в правильном направлении.

АРМЕН ДЖОРДЖИАН: Итак, из слов министра можно сделать несколько выводов, и один из них — в том, что, по его мнению, НАТО делает шаги в правильном направлении и работает над своей готовностью к таким методам войны, которые применяет Россия, как в плане передвижения войск и их развёртывания, так и в загадочной области кибератак и электронной борьбы, которая, конечно, привлекает не так много внимания СМИ, как привлекали в последние несколько недель манёвры российских вооружённых сил.

Конфликт продолжается уже как минимум семь лет. Как вы считаете, политический выход из кризиса теперь уже недостижим?

АРМЕН ДЖОРДЖИАН: По всей видимости, если он и достижим, то до него очень далеко. Тлеющий конфликт действительно продолжается уже семь лет, и в 2015 году после подписания Минского соглашения напряжённость действительно несколько снизилась, однако Минские договорённости так и не позволили решить вопрос Восточной Украины политическим путём, так как Россия не слишком спешит признавать свою роль в этой войне, а Украина не торопится закреплять автономию двух регионов, где разворачивается конфликт, в своей конституции.

Предпринять какие-то шаги для решения этой ключевой проблемы периферийным игрокам — включая Францию и Германию — очень сложно. К примеру, основной дипломатической группе, которая занимается этим вопросом, а именно «Нормандскому формату», в котором участвуют Франция, Германия, Россия и Украина, вот уже несколько лет не удаётся достичь ощутимых подвижек.

Кроме того, на мой взгляд, нужно также принимать во внимание и события в США — возвращение в Белый дом президента-демократа и тот факт, что президент Байден назвал президента Путина «убийцей». Итак, политическому урегулированию украинского кризиса на данный момент мешает множество факторов.

С нами был редактор отдела международных новостей Армен Джорджиан. Как и всегда, спасибо вам!

Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года.