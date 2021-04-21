CNN: Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Владимир Зеленский выступил с обращением к Владимиру Путину и предложил своему российскому коллеге встречу в Донбассе, пишет CNN. Зеленский также призвал Путина восстановить режим прекращения огня и отметил, что разные позиции России и Украины не должны помешать переговорам.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе ввиду возросшего напряжения в регионе, пишет CNN. Зеленский озвучил своё предложение в минувший вторник, призвав Путина к восстановлению режима прекращения огня.
«Было сделано предложение встретиться на линии соприкосновения, для того чтобы как можно точнее понять ситуацию. Но что я должен понимать? Я бываю там каждый месяц, господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и приглашаю вас встретиться где угодно в Донбассе, где идёт война», — приводит издание отрывок из заявления Зеленского.
Согласно оценкам США, Россия сконцентрировала вблизи от украинской границы около 40 тыс. военных, пишет CNN. Кроме того, в минувший вторник в российском Минобороны сообщили о морских учениях в Чёрном море, участие в которых приняло более 20 кораблей.
В своей речи Владимир Зеленский призвал граждан Украины объединиться перед лицом «российской военной угрозы», сообщает издание. По словам украинского президента, Россия и Украина по-разному смотрят в будущее, что, впрочем, может и не стать препятствием на пути к переговорам.
CNN напоминает, что на прошлой неделе Зеленский провёл встречу в Париже с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, присутствовавшей по видеосвязи. Все три лидера призвали Россию отвести дополнительные войска от границы с Украиной. Своё беспокойство по поводу наращивания российских сил выразили и в НАТО: генсек альянса Йенс Столтенберг выразил полную поддержку суверенности и территориальной целостности Украины и призвал Россию к немедленной деэскалации.
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