ABC News: наращивание российских войск на границе с Украиной — жест, а не подготовка к конфликту

Наращивание числа российских войск у границы с Украиной не является подготовкой к реальному вторжению, пишет ABC News, ссылаясь на мнение ряда аналитиков. Отмечается, что Россия намерена подать сигнал в сторону Украины, предупредив её от любых попыток отбить занятые сепаратистами территории на востоке страны.

На протяжении нескольких недель Россия собирала войска вблизи украинской границы в масштабах, невиданных с 2014 года, пишет ABC News. Аналитики, а также политические деятели Украины и Запада теряются в догадках, что означает наращивание российских сил. Является ли это лишь жестом в адрес Украины и администрации Байдена, настоящей подготовкой к конфликту или даже к полноценному вторжению на украинскую территорию?

Точный ответ знают только в Кремле, отмечает издание. Однако сейчас многие наблюдатели сходятся во мнении, что наращивание войск, скорее всего, является бряцанием оружием, пусть вероятность некоторой эскалации конфликта и не исключена. По мнению бывшего советника Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Семёнова, вероятность конфликта сейчас меньше, чем была неделю назад.

Конфликт на востоке Украины протекает в тлеющей форме с 2015 года, когда было заключено мирное соглашение, положившее конец масштабным боям, напоминает издание. Однако с той поры мирный процесс зашёл в тупик. Начиная с марта 2021 года в российских социальных сетях стали появляться видео колонн бронетехники и тяжёлой артиллерии, передвигавшихся вблизи украинской границы. В то же время на Восточной Украине регулярно начал нарушаться режим прекращения огня.

Как пишет ABC News, оценки численности российских войск, расположенных у границы с Украиной, разнятся от 60 до 100 тыс. военных: впрочем, большинство из этих военнослужащих размещены в том регионе постоянно. По словам главы российского Минобороны, наращивание войск связано с проверкой боевой готовности, в ответ на рост активности сил США и НАТО.

По мнению директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, всё происходящее является лишь посылом, а не реальной подготовкой к конфликту. Для Украины это сигнал, предупреждающий её от любых попыток отбить занятые сепаратистами территории, а для США — предупреждение не слишком усиливать своё влияние на Киев.

Другие аналитики полагают, что Кремль перешёл к действиям после того, как Владимир Зеленский запретил три пророссийских канала и подверг санкциям одного из олигархов, считавшихся человеком Владимира Путина, отмечает ABC News.