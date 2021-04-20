NZZ: ЕС не будет вводить новых антироссийских санкций из-за Украины

Идея о введении против России новых санкций ввиду эскалации конфликта на востоке Украины не получила большинства голосов на встрече министров иностранных дел ЕС, пишет Neue Zürcher Zeitung. Санкции поддержали только представители Польши и Литвы. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС будет призывать обе стороны конфликта к отказу от провокаций и началу сотрудничества.
На недавней внеочередной встрече министров иностранных дел стран ЕС шла речь о том, что делать с последними провокациями со стороны России, пишет Neue Zürcher Zeitung. Основной повесткой дня была эскалация конфликта на Украине: по словам верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, Россия сконцентрировала в Крыму и на границе с Украиной «более 150 тысяч солдат».
Тем не менее Брюссель не планирует вводить новых антироссийских санкций, отмечает издание. К штрафным мерам против Москвы призывали представители Польши и Литвы. К ним также присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, временно подключившийся к видеоконференции. По словам Кулебы, ЕС должен в порядке сдерживания заготовить новые санкции против России. Однако большинства голосов идея новых санкций не получила — учитывая, что для принятия подобного решения требовался консенсус, отмечает Neue Zürcher Zeitung.
Издание напоминает, что с 2014 года в ЕС ввели санкции против 177 граждан России и 48 российских организаций. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, лучшей стратегией для ЕС будут призывы к обеим сторонам отказаться от дальнейшей эскалации напряжённости и провокаций. «Москва должна переключиться с провокаций на сотрудничество», — заявил Маас.
Как пишет издание, на встрече также обсуждали и ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. По словам Жозепа Борреля, за состояние здоровья Навального несут ответственность российские органы власти. Также в Брюсселе выразили свою поддержку Чехии, выславшей 18 российских дипломатов, однако отметили, что скоординированной высылки российских дипломатов из стран ЕС, как было в случае с отравлением Скрипалей, не будет.
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