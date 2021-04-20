Вторжения России не будет: украинский министр о ситуации на границе

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал концентрацию войск России у границ Украины «игрой мышцами». Как передаёт «СТРАНА», Резников также добавил: конструктивный разговор, прошедший между советниками «нормандской четвёрки», даёт основание говорить, что военного вторжения России на Украину не будет.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал концентрацию войск России у границ Украины «игрой мышцами». Как пишет «СТРАНА», по его словам, конструктивный разговор, прошедший между советниками «нормандской четвёрки», даёт основание говорить, что военного вторжения России на Украину не будет.
«Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация — это уже позитив, потому что переговоры продолжаются несмотря на кажущееся обострение у границ Украины. Я удивлён, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников «нормандской четвёрки». Подчёркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня», — заявил он.
По словам Резникова, на встрече политические советники обсудили предложенные российско-французской стороной кластеры, а также необходимость восстановления режима тишины, который был достигнут в июле 2020 года.
«Вторая вещь — это приглашение к танцу непосредственно США, чтобы с Россией стали считаться и начался с ними диалог. Я не считаю, что игра мышцами приведёт к настоящему военному вторжению на Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является страшнее, чем сама угроза», — добавил Резников.
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