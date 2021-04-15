ЛБ: Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах Донбасса

20:50
Задержан замглавы департамента экономики мэрии Москвы
Задержан заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома.
20:48
Всероссийский театральный фестиваль пройдёт в Набережных Челнах в апреле
Всероссийский театральный фестиваль «Действующие лица» пройдёт в Набережных Челнах с 21 по 25 апреля.
20:47
В Союзе дачников Подмосковья прокомментировали ситуацию с арендой загородной недвижимости
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин прокомментировал ситуацию с арендой загородной недвижимости.
20:45
В Петербурге начнут выдавать сертификаты на оплату летнего отдыха детей с 19 апреля
С 19 апреля жители Санкт-Петербурга смогут обратиться в МФЦ или районную администрацию за сертификатами на оплату летнего отдыха детей.
20:43
Вильфанд рассказал о предварительном прогнозе на лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предварительном прогнозе на лето.
20:41
Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата
Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщил МИД республики.
20:38
Семикратный участник Матчей звёзд НБА Олдридж завершил карьеру в 35 лет
Американский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Ламаркус Олдридж объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 35 лет.
20:36
Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха».
20:34
В Казани зафиксировали температурный рекорд
В Казани зафиксирован температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до +21,4 °С.
20:29
В МИД России рассказали о вызове посла США в Москве
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в МИД России с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
20:29
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области
Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Оренбургской области.
20:23
В Alpine опровергли слухи о возможном выступлении Квята на Гран-при Эмилия-Романьи
Пресс-служба французской команды Alpine опровергла слухи о возможном выступлении россиянина Даниила Квята на Гран-при Эмилия-Романьи из-за заболевания коронавирусом одного из основных гонщиков.
20:23
Росстат рассказал о задолженности по зарплате в России
Федеральная служба государственной статистики России рассказала, какова задолженность по заработной плате в стране на 1 апреля.
20:18
Автоэксперт дал советы по покупке первой машины
Специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков дал советы по покупке первой машины.
20:17
В ЯНАО оценили ход вакцинации от COVID-19
В Ямало-Ненецком автономном округе оценили ход вакцинации от COVID-19.
20:15
Российский онколог впервые вошёл в Американскую ассоциацию хирургов
Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почётным членом Американской ассоциации хирургов, сообщил РИА Новости его представитель. Хатьков стал первым российским специалистом, удостоенным такого признания.
20:15
Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Токио.
20:07
Число жертв коронавируса во Франции превысило 100 тысяч
Число скончавшихся от коронавируса за время эпидемии во Франции превысило 100 тыс.
19:59
В Италии рассказали, что Турция пыталась забрать у страны Евро в ответ на слова про Эрдогана
Заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста заявил, что Турция пыталась забрать у страны право проведения матчей чемпионата Европы по футболу — 2020.
19:54
Иосиф Пригожин поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения
Продюсер Иосиф Пригожин поздравил певицу Аллу Пугачёву с днём рождения.
19:52
Российский велогонщик Николаев дисквалифицирован на четыре года за допинг
Российский велогонщик Сергей Николаев, выступающий в дисциплине «кросс-кантри», дисквалифицирован на четыре года за использование эритропоэтина (ЭПО).
19:49
Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Польши
Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД Польши.
19:46
Посла России вызвали в МИД Великобритании
Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД.
19:40
Дамковский подерётся с Райнохом на ACA 122 в Минске
Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Артём Дамковский проведёт бой с Витезславом Райнохом из Чехии.
19:37
Байден выступит с речью по России
Президент США Джо Байден выступит с речью, посвящённой России, сообщил пресс-пул Белого дома.
19:36
Посол США высказался об отношениях с Россией
Посол США в России Джон Салливан высказался об отношениях с Россией. Его комментарий опубликован на сайте американского посольства.
19:33
Силуанов оценил санкции США против госдолга России
Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал американские санкции против российского госдолга.
19:30
Газизов — о штрафе «Уфы»: мне наказание кажется суровым, попробуем поспорить
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал наказание клуба за нецензурную публикацию в адрес главного арбитра четвертьфинального матча Кубка России с грозненским «Ахматом» Евгения Кукуляка.
19:28
Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Гейдарова арестован
Хорошевский суд Москвы арестовал Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, передаёт ТАСС.
19:25
Эксперт прокомментировал идею приравнять электросамокаты к мопедам в ПДД
Руководитель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Ерёмкин прокомментировал сообщение о том, что комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе электросамокаты.
19:15
Президент Молдавии подпишет указ о досрочном роспуске парламента
Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что подпишет указ о досрочном роспуске парламента.
19:14
Эксперт прокомментировал планы по строительству газопровода «Союз Восток»
Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал планы по строительству газопровода «Союз Восток».
19:13
Сборная Италии пройдёт вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что сборная Италии пройдёт обязательную вакцинацию перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
19:09
Вин Дизель рассказал о фильме «Форсаж 9»
Актёр Вин Дизель рассказал о фильме «Форсаж 9».
19:06
В Греции за сутки выявили 3833 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 3833 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
19:02
Арбитр Федотов: не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартака»
Судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности.
18:56
В СВР назвали бредом обвинения со стороны США в кибершпионаже
В Службе внешней разведки (СВР) России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.
18:53
В Молдавии за сутки выявили более 800 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 812 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 244 177.
18:44
Россия продлила приостановку полётов в Британию до 1 июня
Россия продлила приостановку полётов в Великобританию до 1 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана авиакомпаниям.
18:41
«Спартак» отреагировал на слова Шалимова о возрасте Умярова
В московском «Спартаке» прокомментировали слова бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о возрасте полузащитника команды Наиля Умярова.
18:39
Эксперт оценил идею увеличить майские праздники
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил идею увеличить майские праздники.
18:36
В Ростуризме назвали число российских туристов в Турции и Танзании
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько российских туристов находятся в настоящий момент в Турции и Танзании.
18:34
Эксперт предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.
18:33
Искусствовед рассказала о роли да Винчи в истории
Искусствовед-исследователь Анастасия Коновалова рассказала о роли Леонардо да Винчи в истории. День рождения художника и учёного отмечается 15 апреля.
18:30
Источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности
Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности из-за того, что не сообщил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о попытке влияния на результат.
18:27
В ЦБ оценили санкции США, касающиеся государственного долга
В Банке России прокомментировали санкции США, касающиеся государственного долга. Соответствующий комментарий опубликован на сайте регулятора.
18:22
На юго-востоке Москвы произошёл пожар
В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что в административном здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы произошёл пожар.
18:22
Власти Кубани оценили ситуацию с пандемией в регионе
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил ситуацию с пандемией в регионе.
18:21
В Москве рассказали о программе Дней исторического и культурного наследия
Дни исторического и культурного наследия начнутся в Москве 18 апреля.
18:21
В Совфеде прокомментировали решение США ввести новые санкции против России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал подписание американским президентом Джо Байденом указа о введении санкций в отношении России.