Врачи рекомендуют Папе Римскому Франциску похудеть на восемь килограмм и сесть на диету, если он не хочет ложиться под нож хирургов, пишет Daily Express. Издание напоминает, что уже долгое время понтифик страдает от воспаления седалищного нерва, которое периодически причиняет ему мучительные боли.
Врачи порекомендовали Папе Римскому Франциску сбросить восемь килограмм, чтобы избежать операционного вмешательства, сообщает Daily Express.
Главе Ватикана посоветовали отказаться от пиццы, пасты, тортов и перейти на небольшие порции риса, есть много фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла, рассказывает британский таблоид со ссылкой на источники в Риме. Отмечается, что такая диета, несомненно, станет большим разочарованием для Папы Франциска, который известен своим «здоровымаппетитом».
Издание напоминает, что 84-летний понтифик из Аргентины на протяжении десятилетий страдает от воспаления седалищного нерва. Иногда болезнь оставляет его практически парализованным — так было в 2007 году после сильного приступа. На прошлой неделе Папа Римский также боролся с мучительной болью и был вынужден отменить несколько мероприятий на выходных. В пятницу он во время заседания членов Трибунала Римской Роты не смог стоять и извинился за то, что сидит во время выступления.
Тем не менее понтифик нашёл в себе силы встретиться в среду с представителями итальянского футбольного клуба «Специя», когда игроки приехали в Ватикан. Накануне клуб во время первого в своей истории матча в высшей лиге обыграл команду «Рома» со счётом «4:2». Папа Франциск, большой фанат футбола, поздравил команду с сенсационной победой, пишет Daily Express.
Руководитель Центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия, доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова Валентина Калантырская рассказала, будет ли российская лыжница Наталья Непряева испытывать болевые ощущения в руке при нагрузке после восстановления от операции.
Руководитель Центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия, доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова Валентина Калантырская назвала точный диагноз российской лыжницы Натальи Непряевой.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Валентина Калантырская, руководитель центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия и доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова ответила, как быстро российская лыжница Непряева восстановится после операции.
Валентина Калантырская, руководитель центра микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии отделения травматологии и ортопедии ЦКБ Святителя Алексия и доцент кафедры травматологии РНИМУ им. Пирогова, рассказала, сколько продолжалась операция на кисти российской лыжницы Натальи Непряевой.